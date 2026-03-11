Tragedia con suerte: se derrumbó techo de aula de preescolar en escuela de R.I. 3 Corrales

La Escuela Básica Nº 1653 “María Auxiliadora” cuenta con 127 alumnos y es considerada una institución de referencia en la zona, ya que recibe a niños provenientes de varios kilómetros a la redonda.

El aula afectada funciona por la mañana como dirección de la institución y por la tarde como sala de clases del preescolar, donde habitualmente asisten siete niños de entre cinco y seis años.

La directora de la institución y docente del preescolar, Celsa Iriarte, señaló que la comunidad educativa se salvó de una tragedia. Explicó que el techo cayó repentinamente y que el hecho generó gran preocupación y susto entre los padres de familia y los docentes.

Iriarte indicó que lleva nueve años como directora, pero que, según docentes más antiguos, el pabellón afectado tendría más de 20 años. Añadió que la estructura nunca había presentado fisuras visibles y que el colapso ocurrió de forma repentina.

La directora también informó que mañana un arquitecto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) acudirá al lugar para realizar una verificación técnica de la infraestructura y determinar las causas del derrumbe.

Mientras tanto, la comunidad educativa aún no sabe dónde serán reubicados los niños del preescolar para que puedan continuar con sus clases.