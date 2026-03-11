Caja Fiscal: empresarios advierten que la reforma es un “parche” y no frena la crisis

La Cámara de Senadores aprobó esta tarde el proyecto de Ley de Reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público, pero lo hizo con cambios que “suavizaron” la propuesta original del Ejecutivo.

Si bien la intención es frenar el agujero millonario de la Caja Fiscal, desde el sector empresarial y técnico, se perdió una oportunidad para una solución definitiva y solo se optó por “patear la pelota” hacia adelante.

Para el economista Amilcar Ferreira, el resultado de hoy es apenas un tercio de lo que Paraguay necesitaba para resolver el problema a largo plazo. Según su análisis, el Gobierno desaprovechó su mayoría en ambas cámaras al plantear una reforma tan sensible en pleno año electoral, un momento en que los políticos están condicionados.

“El error fue táctico. El timing fue incorrecto”, señaló Ferreira. Explicó que este ajuste solo permite ganar algo de tiempo, pero no soluciona el fondo del asunto.

Para el analista, esto condena al país a una crisis fiscal crónica que terminará afectando el pago a proveedores, las obras públicas y el mantenimiento de infraestructura, ya que el déficit consumirá los recursos que deberían ir a inversión.

“Vamos a tener que hacer otra reforma en un plazo corto. El próximo gobierno heredará este problema”, sentenció.

Reforma no cumple con las expectativas

Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), su vocero Eugenio Caje expresó que la reforma no cumplió con las expectativas del gremio. Para los comerciantes, la prioridad absoluta debería ser eliminar el déficit de raíz y no quedarse en soluciones intermedias.

“Pedimos que el tema no quede en esta solución intermedia y se avance definitivamente en la solución que haga previsible la jubilación para los sectores involucrados”, puntualizó.

Por su parte, Laura Ramos, presidenta del Club de Ejecutivos, reconoció que buscar la reforma es un “paso en la dirección correcta”, pero advirtió que la sostenibilidad del sistema sigue siendo un desafío estructural.

Ramos propuso que, para el futuro, no se mire solo la caja de los funcionarios públicos, sino que se realice una reforma integral de todas las cajas previsionales existentes en el país para lograr un esquema equilibrado.

Harán falta evaluaciones técnicas permanentes y revisiones periódicas, de modo a garantizar que se logren realmente soluciones y que las mismas puedan sostenerse en el largo plazo, señaló.

“En ese sentido, también sería importante abordar el sistema previsional de manera integral, analizando la situación de todas las cajas existentes y no únicamente de una, para avanzar hacia un esquema más equilibrado y sostenible para el país”, puntualizó.

La iniciativa de la reforma vuelve a la Cámara Baja para su estudio.