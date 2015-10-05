Facultades intentarán reiniciar sus actividades

“Hay una resolución firmada por el decano de la Facen (Constantino Guefos) en el que se establece que mañana (por hoy) se reanudan las actividades”, comentó la estudiante de Biología, Natalia Ramírez. Agregó que unos 50 estudiantes solicitaron la renuncia de Guefos por irregularidades que habría cometido el decano. “No tuvimos el apoyo mayoritario de los compañeros. Tampoco los docentes se sumaron, aunque por lo menos la Fiscalía tomó intervención y llevó documentos. Esperamos que la investigación llegue a buen puerto”, dijo la alumna.

Ante la consulta del por qué sus compañeros no se sumaron a las protestas y pedido de renuncia del decano, Ramírez dijo que existe temor en el estudiantado. “Muchos tienen miedo a denunciar y manifestarse. No se qué me harán a mí y a los otros compañeros por expresar nuestra disconformidad de la gestión del decano. Nos dimos cuenta de que la mayoría de los profesores apoyan su gestión, por lo que no sería raro que tengamos problemas con ellos”, dijo la alumna de tercer año.