Total descontrol sobre el uso de los recursos

En Alto Paraná, uno de los departamentos que más dinero del Fonacide recibió, hay denuncias de obras inconclusas que figuran como terminadas en los papeles; falta de sillas, aulas con goteras, desvío de fondos, entre otras irregularidades. Entre los 22 distritos y la Gobernación del décimo departamento recibieron unos G. 158.000 millones desde 2012 hasta 2015. En el noveno departamento se precisan 68 aulas nuevas, 96 reparaciones de techos, paredes y pinturas, 60 sanitarios sexados, 72 comedores, explicó la Coordinación Departamental del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En Paraguarí también hay denuncias de distribución con “criterio partidario” del dinero destinado a mejoras de los locales educativos. Según la Contraloría General de la República (CGR), cuatro intendentes de Alto Paraná y tres de Paraguarí no rindieron cuentas del uso de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda en los últimos cuatro meses de 2015. En ese punto, vale indicar que los informes no son garantía de que los recursos hayan sido correctamente utilizados, ya que no se realizan verificaciones in situ.