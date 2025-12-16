MEC: ¿cuándo comienzan las clases en Paraguay en el 2026?

Luis Ramírez, ministro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), había indicado que luego del sorteo del Mundial Fifa 2026, definirían el calendario escolar para el siguiente año lectivo, atendiendo a que algunos partidos de la Albirroja podrían coincidir con días de clases.

Una posibilidad era adelantar las vacaciones de invierno para evitar que las clases coincidan con los días de encuentros de la selección nacional.

Lea más: Mundial: MEC considera declarar “asuetos educativos”

Pero, luego del sorteo de grupos del 5 de diciembre y la definición de los horarios de los juegos, finalmente el Gobierno decidió que el receso invernal no sufrirá modificaciones.

Es que se confirmó que los tres partidos de la Selección Paraguaya se disputarán entre la noche y la madrugada en horario local, es decir, no coincidirán con el horario de las clases. La competencia mundialista arrancará el 11 de junio del 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Definición del calendario

El ministro de Educación, Luis Ramírez, no descartó que aprueben alternativas para algunos días que coincidan con el mundial de fútbol, sin modificar el calendario, como la aplicación de “asuetos educativos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: Ramírez defiende millonaria compra de libros a primo de Primera Dama y Santi Peña

“Cada partido es especial y cada día que ocurra un partido se podrá tomar una u otra determinación. El último partido es un jueves a la noche y quizás el viernes podamos decidir qué cosas hacer, pero ya son temas puntuales, no amerita el movimiento de todo un calendario”, explicó.

Esta mañana, de 11:00 a 12:00 en el edificio Ramón Indalecio Cardozo del MEC, las autoridades educativas se reúnen con representantes de gremios docentes para definir de forma oficial el calendario de actividades académicas para el año entrante.

La propuesta del MEC para el primer día de clases, fue remitida en forma de borrador a los referentes de los sindicatos. ABC accedió a una copia de este borrador.

Propuesta del MEC

Según el borrador compartido a los gremios, la apertura y preparación de las instituciones educativas de gestión oficial para el retorno a las actividades escolares, está previsto para el 9 de febrero del 2026. En esta etapa, son los directores y los docentes de escuelas y colegios los que ya deben acudir a sus puestos de trabajo.

Lea más: Primo político de Primera Dama y Santi Peña, beneficiado con millonaria compra de libros para el MEC

Luego, para el 10 de febrero se propone dar apertura a las actividades de pre clase con círculos de aprendizaje, charlas, seminarios, entre otros. Además, talleres de supervisores y directores para planificación del año escolar, acompañados por el equipo del nivel central del MEC.

Para esta etapa, que iría hasta el 19 de febrero, se prevé igualmente la identificación e incorporación de estudiantes fuera del sistema educativo en modalidades ofertadas.

Inicio de clases

El primer día de clases está marcado, siempre como recomendación en el borrador del MEC, para el viernes 20 de febrero del 2026, que sería el inicio de actividades escolares con los estudiantes, desde el nivel inicial hasta el tercer curso de la educación media.

Lea más: MEC: el 91% de docentes se aplazó en el último concurso del año

De mantenerse esta propuesta, las clases comenzarían el año que viene con cuatro días de adelanto, considerando que este 2025 el primer día fue el lunes 24 de febrero.

Es probable, según comentaron algunos representantes de sindicatos, que realicen una contrapropuesta al ministerio, de modo a iniciar las clases el lunes 23 de febrero y no el viernes 20 de ese mes.

El Día Nacional de entrega de Kit de Útiles Escolares sería el viernes 27 de febrero, una semana después. El MEC plantea entregar los útiles, en general, en esta única fecha en todas las instituciones educativas.