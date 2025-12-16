Eddie Jara cobró millones a dueña de proveedora a la que benefició en la era Cartes

La Contraloría General de la República sigue detectando movimientos sospechosos en las finanzas del presidente de Petropar, Eddie Jara, tras el análisis de sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR). Según su DJBR de septiembre de 2023, Jara declaró montos significativos en los rubros “Efectivo en Gs.” y “Cuentas a Cobrar”, entre los cuales figura un préstamo de G. 2.800 millones que otorgó a Edith Marilin Ayala de Macchi.

Ayala de Macchi es propietaria de Transportadora Macchi SA, a la que Jara adjudicó a finales de 2017, durante el Gobierno de Horacio Cartes, el servicio de flete terrestre de Petropar por G. 4.800 millones, con un aumento adicional de G. 810 millones, según documentos oficiales de la estatal a los que accedió este diario.

La relación entre Jara y la proveedora ya había generado cuestionamientos en 2018 y en junio de ese año, los dueños de la transportadora, Jorge Gregorio Macchi y su esposa Edith Ayala de Macchi defendieron la adjudicación y negaron tener una relación de amistad con Jara, según publicaciones periodísticas. Pero ahora se sabe que Eddie Jara hasta le otorgó el millonario crédito a Ayala de Macchi, en junio del 2023, con un pagaré de por medio.

Contraloría pidió aclaraciones y Eddie Jara confirmó “préstamo”

Según el informe de la CGR, la DJBR presentada por Jara fue objeto de requerimientos para clarificar el origen de los fondos utilizados en los préstamos. La Contraloría destacó que, aunque se adjuntaron pagarés y constancias de devolución, no existen respaldos financieros verificables que acrediten la disponibilidad previa del capital al momento de otorgar los créditos.

El ente de control señala que, en ese marco, mediante nota de fecha 21 de noviembre de 2025, incorporada al expediente electrónico, Jara informó a la CGR que “el crédito por G. 2.800.000.000 había sido otorgado en fecha 10 de junio de 2023 a la señora Edith Marilin Ayala de Macchi, acompañando como respaldo el pagaré”.

En tanto, siempre según la CGR, Ayala de Macchi, mediante nota de fecha 08 de enero de 2024, comunicó a Jara, que en fecha 30 de noviembre de 2023 habría efectuado una “entrega de US$ 140.000, respaldada con recibo en copia simple, indicando además que posteriormente realizaría una transferencia bancaria por G. 1.764.000.000″, correspondiente -según refiere- al saldo de capital adeudado.

Datos tributarios: “no existen elementos financieros verificables”

El análisis comparativo entre los datos tributarios del período 2018-2023 y operaciones registrales vinculadas a un inmueble en San Bernardino muestra que la utilidad acumulada de Jara ascendió a G. 312.880.663, cifra inferior al capital declarado en la DJBR 2023, que totaliza G. 3.750 millones en “Efectivo” y “Cuentas a Cobrar”. La brecha patrimonial asciende a G. 3.437 millones, equivalente a aproximadamente doce veces la utilidad acumulada registrada.

Asimismo, la Contraloría señaló que créditos bancarios y de cooperativas relacionados con Jara no justifican los montos declarados como cuentas a cobrar ni garantizan la trazabilidad de los fondos. Por ejemplo, un crédito hipotecario de Banco Basa por G. 515 millones se relaciona con un inmueble en La Catedral (Asunción), pero no explica la colocación de capital en préstamos a terceros.

El informe concluye que, si bien los instrumentos presentados acreditan el destino declarado de los préstamos y ciertos pagos efectuados, no existen elementos financieros verificables suficientes para corroborar la disponibilidad previa y origen del capital, lo que contraviene el estándar de verificación exigido por la Ley N° 5033/13, en cuanto obliga a contar con elementos que permitan reconstruir no solo el uso, sino principalmente el origen del capital declarado.

Ayer este diario intentó contactar con Jara sobre las inconsistencias de su DJBR, pero desde la Dirección de Comunicaciones de la Estatal solo manifestaron: “Las dudas que tiene la CGR en el informe preliminar cuyo traslado se le hizo al presidente Eddie Jara serán respondidas por él en estos días, en el tiempo establecido según la reglamentación”.