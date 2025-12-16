Huelga de choferes: qué colectivos no circularán hoy y mañana

Los gremios de choferes confirmaron una huelga de 48 horas tras el fracaso de la reunión tripartita llevada a cabo ayer. No obstante, muy pocas líneas comunicaron oficialmente dentro del plazo legal de 72 horas.

Se trata de las líneas 15, 21 y 23, las únicas que se sumarían a la medida de fuerza desde hoy. Se estima que unos 100.000 usuarios dependen de esas empresas para movilizarse y hoy tendrán problemas para llegar al trabajo.

Empresas que comunicaron que no se suman al paro

Paralelamente, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) emitió un comunicado para informar que sus empresas no van al paro. Esa asociación agrupa a las siguientes empresas y líneas:

Magno: Líneas 12, 43 y 29.

Ximex S.A.: Línea 44.

Aregüeña: Línea 111

San Isidro: Líneas 48, 51 y 85

Ypacaraí: Línea 242

Esa federación señaló que respeta y garantiza los derechos laborales y sociales de sus colaboradores. “Seguiremos trabajando para garantizar un servicio seguro, confiable y sin interrupciones para todos. Esta postura es respaldada además por la asociación de choferes ATP”, sentenció Fetram en su comunicado.

¿Por qué protestan los choferes?

Los choferes cuestionan la falta de participación real para la realización del proyecto de ley de reforma del transporte público. Esa iniciativa ya fue aprobada en ambas cámaras y ahora está en manos del presidente Santiago Peña.

Uno de los aspectos del proyecto que más descontento ha generado entre los choferes es su artículo 20, que categoriza al transporte público como un “servicio imprescindible” y establece que en casos de huelga debe garantizarse la provisión del servicio en al menos un 60%. Los gremios de choferes ven esa disposición como un eventual atentado contra su derecho constitucional a ir a huelga.

Otro punto del proyecto de ley que los choferes exigen sea modificado es el artículo 39, que regula la continuidad laboral de los choferes cuando un nuevo operador asuma una concesión y permite la absorción solo de trabajadores con al menos dos años de antigüedad. Según argumentan los trabajadores, eso podría permitir despidos masivos.