¿Cambian las culturas indígenas?

¿Están cambiando las culturas indígenas? La pregunta es de extrema actualidad y abre camino a una serie de problemas, discusiones, conflictos y replanteos de toda la temática indígena. Es con una mirada atenta a lo que está sucediendo a esos pueblos que se pueden descubrir las tendencias de ese mundo tan misterioso, distante y diverso de nosotros. Reflexionando con ellos desde sus cosmovisiones, en forma serena y respetuosa, podríamos ayudarlos a descubrir los rayos de luces que iluminan su futuro y facilitan su sobrevivencia. Solo con una convencida humildad antropológica, las autoridades, las ONG, los científicos sociales, los indigenistas y los ciudadanos amantes de las diversidades podrían lograr un fortalecimiento sociocultural de esos pueblos y a la vez ayudarlos a discernir los nuevos y espinosos caminos dentro de este mundo complejo, caótico y contradictorio. Donde aparentemente ya no hay espacio para aquellos pueblos que sintonizan espiritualmente con la naturaleza.

¿Están cambiando las culturas indígenas? La respuesta es decididamente afirmativa. Y muchos elementos lo confirman. Los hombres y mujeres de la selva que vivían en profunda sintonía con los árboles, los animales, el aire, la tierra, los espíritus y se sentían parte integrante de este planeta y universo, aparentemente están amainando las velas y buscando nuevos rumbos. Hasta los chamanes se muestran desorientados y los ancianos/as no comprenden lo que sucede a las nuevas generaciones. “Es un cambio nunca antes experimentado”, “estos tiempos son aciagos”, suelen decir. Perciben el fin de una era, la inviabilidad de una manera de pensar y de vivir. No imaginan lo que el futuro les depara. Mientras tanto a cualquier hora de la noche yo recibo llamadas celulares desde el profundo Chaco; son los ayoreos que hasta hace pocos años vivían como silvícolas en la impenetrable y espinosa vegetación y que me dicen en su idioma: “Inoque saldo”, o sea, “se acabó mi saldo”. Significa que debería recargárselo.

La cultura es un proceso en permanente de-construcción y re-construcción. Anteriormente el territorio era un concepto muy amplio y complejo que incluía no solo la tierra en sentido material sino toda la vida y cultura que se desarrollaba en ella: las plantas, los remedios, los animales, el aire, los espíritus, los variados seres mitológicos, etc. Ahora la tierra ha sido degradada a simple objeto de compra-venta. Además del celular y artefactos tecnológicos como por ejemplo la TV, la radio, la heladera, los pueblos originarios han incorporado muchos otros elementos de la sociedad globalizada y consumista.

“Ya la selva no es como antes”, “ya la Madre Tierra no nos alimenta” dicen los ancianos/as con un tono de tristeza. Sin embargo, a pesar del cambio cultural cada vez más rápido los indígenas no renuncian a su identidad. Aun los que viven en las ciudades están buscando la manera de ser indígenas urbanos y elaboran nuevas identidades y culturas.

El abanico resulta muy amplio. Va desde los pocos silvícolas cazadores y recolectores a los agricultores, a los asalariados, a los changadores y hasta a los urbanos en Asunción, Concepción, Ciudad del Este, Encarnación, Filadelfia y otras ciudades menores.

Es tan diversa la situación sociocultural de los pueblos indígenas en el Paraguay que se impone implementar políticas públicas diversificadas de acuerdo a los diferentes modos y lugares donde viven las comunidades.

