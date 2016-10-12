El antropólogo Miguel Chase-Sardi

Fue un antropólogo de investigación y de acción. No se limitó a publicar numerosos artículos científicos y libros, como por ejemplo la monumental obra Palavai Nuu, de 1.500 páginas, sobre los Nivaclé. Él se comprometió, luchó, sufrió y fue encarcelado por la causa indígena. El célebre proyecto Marandú, ideado por él para el desarrollo integral de los indígenas en sus respectivos hábitats ancestrales, fue un modelo pionero en el país y en América. En el ámbito internacional, “Gato” fue promotor y firmante del famoso Documento Barbados, de 1971, que revolucionó

las relaciones entre los pueblos indígenas de América y los respectivos Estados, abriendo nuevos horizontes y leyes a favor de los pueblos indígenas.

En Paraguay, Chase-Sardi trabajó para elaborar la importante Ley 904/81, aún vigente, y para la Constitución Nacional de 1992 donde se dedicó todo el capítulo V a los pueblos indígenas. Fue un antropólogo indigenista que luchó por la defensa de los territorios ancestrales y de los derechos tribales haciendo innumerables y cansadores viajes a las aldeas indígenas del Chaco y de la Región Oriental brindando apoyo y concienciación sobre los derechos consuetudinarios.

En 1965, con un grupo de intelectuales, entre ellos Adriano Irala Burgos, Ramón Juste, Ricardo Moreno Azorero, Bartomeu Meliá, Sinforiano Rodríguez, fundó el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad (CEADUC) con la publicación de la revista semestral indexada “Suplemento Antropológico”, que salió ininterrumpidamente hasta la fecha con más de 50 años de vida. En ella han escrito eminente antropólogos paraguayos y extranjeros y era una de las pocas voces que durante los tiempos de la dictadura lograba llegar puntualmente a muchísimas universidades del exterior.

Para recordar al querido “Gato”, la Asociación Indigenista del Paraguay (AIP) y el CEADUC han instituido el Premio Miguel Chase-Sardi, que se otorga cada año a un indígena o comunidad indígena del Paraguay que se haya distinguido por fortalecer, defender y promover la vida de los miembros de sus comunidades. En este año 2016 el premio se entregará por unanimidad del jurado a la Comunidad Sauce, del Pueblo Ava-Guaraní (Alto Paraná), desalojada injusta y violentamente de su territorio ancestral el pasado viernes 30 de septiembre de 2016.

La entrega del Premio se hará el próximo 12 de octubre a las 19:30 hs. en la sede de la Asociación Indigenista del Paraguay (calle Mómpox y España).

El acto se realizará en la misma sala donde en el 2001 se hizo el velatorio del eximio Miguel “Gato” Chase-Sardi y seguramente él mismo se hará presente desde su hábitat cósmico, apoyando la lucha de la comunidad Sauce para recuperar sus tierras ancestrales.

(*) Antropólogo