Caso por supuesta estafa queda en el “oparei” por negligencia judicial

El Tribunal de Sentencia, presidido por Gloria Hermosa e integrado por Darío Báez y Juan Carlos Zarate, dio por iniciado este miércoles el juicio oral y público contra la escribana Norma Graciela Saldívar (55), quien fue procesada en 2021 por los hechos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, usurpación de funciones públicas, asociación criminal y estafa en grado de tentativa.

Sin embargo, el juicio público culminó en el mismo día con la declaración de la nulidad de la acusación presentada en 2023 por el entonces fiscal de la causa Hernán Galeano y la admisión de la misma, por parte del juez penal de garantías N° 9 Rolando Duarte. Así también el Colegiado declaró la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de Saldívar.

Esto debido a que el abogado defensor de Norma Saldívar, Gerardo Ortiz Rolón, planteó un incidente de nulidad de la acusación, extinción de la acción penal y sobreseimiento definitivo de su clienta, haciendo notar la negligencia del agente fiscal y del juez de garantías. Inicialmente, fue rechazado su planteamiento con votos en mayoría, pero tras una reposición, los jueces hicieron lugar a la misma en forma unánime.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Thaís García, quien señaló a ABC que una vez que tenga el fallo del Tribunal de Sentencia, en forma íntegra, llevará a cabo un análisis del mismo a fin de considerar llevar a cabo acciones contra la decisión judicial.

Juez estableció dos fechas para presentar acusación

La escribana Norma Graciela Saldívar había sido detenida el 13 de agosto de 2021, uno de los allanamientos hechos por el fiscal Hernán Galeano. En ese entonces, la misma ya tenía un proceso abierto por varios hechos punibles, entre ellos producción mediata de documento público de contenido falso y otros, de hecho que en septiembre de ese año fue condenada a 5 años por la Sentencia Defeinitiva (SD) N° 379, por este ilícito, dictada por un Tribunal de Sentencia.

El fiscal Hernán Galeano imputó inicialmente a los demás detenidos por hechos punibles contra la prueba documental y otros ilícitos. Ante esta acción penal el juez penal de garantías N° 9 Rolando Duarte fijó como fecha para presentar requerimiento conclusivo el 14 de febrero de 2022.

En tanto que contra Norma Saldívar, el fiscal la imputó el 4 de febrero de 2022 y el juez Rolando Duarte fijó como fecha para requerimiento conclusivo el 3 de agosto de 2022. En el marco del proceso, Duarte convocó a Saldívar para su audiencia de imposición de medidas para el 22 de abril de 2022.

Llegada la fecha para la citada diligencia, Norma Saldívar no se presentó y, en consecuencia, el juez Rolando Duarte la declaró en rebeldía por AI N° 331 del 25 de abril de 2022. En tal sentido, ordenó la interrupción del plazo procesal previsto por la norma.

Meses después Saldívar se puso a disposición de la justicia y, el 7 de junio de 2022, por medio del AI N° 495, Duarte levantó su rebeldía reiniciando los plazos procesales y fijando una nueva fecha para presentación de requerimiento conclusivo, para el 14 de septiembre de 2022. Es decir, el juez fijó una segunda fecha sobre la inicial.

Proceso dilatado contra escribana

Posteriormente, el agente del Ministerio Público presentó su requerimiento de sobreseimiento provisional el 14 de septiembre de 2022 y, el 12 de octubre de ese año el juez Rolando Duarte decretó el sobreseimiento provisional de Norma Graciela Saldívar, por medio de su AI N° 982.

En el marco de esa causa, el fiscal Hernán Galeano solicitó la reapertura de la causa y formuló acusación contra la escribana Norma Saldívar. El juez Duarte hizo a lugar a este pedido y, a través de su AI N° 508, admitió la acusación y fijó inicialmente como fecha para realizar la audiencia preliminar el 3 de julio de 2023.

Sin embargo, a través del AI N° 702 del 1 de agosto de 2023 y a pedido de la Fiscalía, el magistrado declaró nuevamente la rebeldía de Norma Saldívar. Ese estado cesó el 25 de agosto de 2023, cuando por AI N° 799 el juez de garantía levantó la rebeldía de la misma y fijó una nueva fecha de audiencia preliminar, la cual se sustanció el 21 de septiembre de 2023, cuando por AI N° 906, la causa se elevó a juicio oral y público.

Defensa cuestionó presentación extemporánea de la acusación

El abogado Gerardo Ortiz Rolón, defensor de Norma Saldívar, ya había planteado en la audiencia preliminar los incidentes de nulidad de la acusación por presentación extemporánea, así como la extinción de la acción penal y el inmediato sobreseimiento definitivo de su clienta. Los mismos fueron rechazados por el juez penal de garantías Rolando Daurte.

En entrevista con ABC, el Ortiz Rolón cuestionó que el juez haya realizado, luego de que su defendida se haya puesto a disposición, una ampliación del plazo procesal sin sustento jurídico. Esta acción del magistrado provocó que existieran dos fechas para el cierre investigativo, el 3 de agosto de 2022 y el 14 de septiembre de 2022.

Sobre ello, el abogado Ortiz refirió que el artículo 83 del Código Procesal Penal (CPP) establece “que a los efectos de la rebeldía estableciendo que la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación fiscal”, por lo que el fiscal Galeano debió tener presente la fecha inicial del 3 de agosto de 2022.

“El entonces fiscal Hernán Galeano es quien tiene la responsabilidad en la negligencia del presente proceso, por su presentación extemporánea de la acusación”, enfatizó Ortiz. En este contexto hizo referencia a lo que expresa el artículo 131 CPP: “Los plazos que regulan la tarea de los funcionarios públicos serán observados estrictamente. Su inobservancia implicará mal desempeño de funciones y causará responsabilidad personal”.