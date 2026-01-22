Peña firma el acta fundacional de “Junta de la Paz”

El presidente estadounidense Donald Trump preside este jueves en Davos (Suiza) la ceremonia de puesta en marcha de la Junta de Paz (Board of Peace). Se trata de un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza pero que Trump pretende ampliar a otros conflictos, convirtiéndola en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

Según los datos difundidos, alrededor de 35 jefes de Estado y de Gobierno aceptaron formar parte de la junta. Santiago Peña firmó en representación de Paraguay, para formar parte por un periodo de al menos tres años.

Entre los países que también aceptaron ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina y Egipto. Mientras que otras naciones como Francia, Noruega y Suecia rechazaron la iniciativa, y organismos como Human Rights Watch (HRW) criticaron el plan por omitir referencias a los derechos humanos e incluir a líderes de gobiernos acusados de abusos.

Pese a que medios internacionales afirman que para formar parte de esta junta los Estados miembros deben pagar US$ 1.000 millones, representantes del Gobierno de Peña afirmaron que nuestro país no pagará nada.

El ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, afirmó que esa información fue malinterpretada y que el dinero no se trata de un requisito para ingresar a la Junta. ““El párrafo, que se está dando a entender de manera incorrecta, es que cada Estado miembro podrá cumplir ese mandato, pero no más de tres años. Ese plazo, no va a aplicar a los Estados miembros que aporten más de US$ 1.000 millones. Esta invitación caduca en tres años”, explicó.