Solicitan informes a la Facultad de Veterinaria

La iniciativa fue del diputado liberal Dionisio Amarilla, quien dijo que el objetivo era verificar el cumplimiento de disposiciones legales, como también aclarar algunas versiones surgidas en el ambiente universitario.

Igualmente, solicita informes si todos los nombramientos se hicieron con base en concursos públicos de aptitudes y si alguno de ellos tiene relaciones de parentesco con las actuales autoridades de la institución.

El extenso pedido incluye datos sobre pago de viáticos y otras gratificaciones extraordinarias, así como marcaciones de asistencia de los funcionarios y la lista de comisionados, lugar de donde provienen, con sus respectivas ocupaciones en la Facultad.

El pedido de informes establece un plazo de 15 días para que las autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias remitan las respuestas a la Comisión Permanente.

