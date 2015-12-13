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Sociales
12 de diciembre de 2015 - 22:12

Ocampos Villate-Berea Vargas

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
Adriana Ocampos Villate y César Berea Vargas. La pareja fue apadrinada por sus padres, Carlos Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete; José Berea Muñiz y Susana Vargas Lindgren.
Adriana Ocampos Villate y César Berea Vargas. La pareja fue apadrinada por sus padres, Carlos Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete; José Berea Muñiz y Susana Vargas Lindgren.

El coro Las Teresas acompañó con sus voces la entrada a la iglesia San José de Adriana Ocampos Villate, quien caminó hasta el altar para unir su vida en matrimonio a la de César Berea Vargas.

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Adriana llegó a la iglesia luciendo un delicado y fino vestido de Pronovias Barcelona, en la cabeza llevó un exclusivo tocado trabajado por Adri Ortiz y portó un ramo de rosas y flores varias.

La pareja fue apadrinada por sus padres, Carlos Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete; José Berea Muñiz y Susana Vargas Lindgren.

La ceremonia, solemne y emotiva, fue acompañada por familiares y amigos de la pareja, quienes fueron testigos del “sí, quiero”, y del “los declaro marido y mujer” del sacerdote.

Finalizada la ceremonia religiosa los recién casados invitaron a una elegante fiesta en el Complejo Textilia. Ahí los invitados fueron recibidos por Yanina Figueredo, para DG Eventos, quien coordinó la celebración e indicó los respectivos lugares.

La fiesta fue ambientada por Carlos González, y se sirvió un bufé preparado por el staff gastronómico de Stuppendo, de Hermann Soerensen.

El DJ Hallam Nolan seleccionó los temas musicales para el momento de la cena y el baile, hasta altas horas de la madrugada.

Adriana y César disfrutan de la luna de miel en las paradisiacas playas de Punta Cana.

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