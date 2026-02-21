Imputan a mujer sospechosa de haber asesinado a golpes a su madre

El Ministerio Público anunció hoy la imputación de una mujer que fue detenida bajo sospecha de haber causado la muerte de su madre de 71 años.

La fiscal Mirtha Rivas imputó a la mujer, de 52 años, por los supuestos hechos punibles de homicidio doloso y violación del deber de cuidado de ancianos, y solicitó prisión preventiva.

Según una denuncia, la mujer imputada habría agredido a su madre el pasado jueves.

Autopsia reveló rastros de violencia

Una autopsia realizada al cuerpo de la mujer determinó que este presentaba rastros de golpes propinados con puños cerrados y patadas en todo el cuerpo, incluyendo la cabeza.

Según se reportó, la imputada afirmó que su madre falleció de manera súbita en su casa en la ciudad de San Lorenzo, tras haberse descompensado.

Sin embargo, otros hijos de la fallecida solicitaron que el cuerpo sea sometido a una autopsia, que reveló los rastros de violencia.