Juan Manuel Iturbe: “Pedir perdón a esta afición que vino y nos apoyó”

Para Iturbe, el resultado no reflejó lo visto en el campo de juego, extendiendo su análisis también a la fecha anterior. “Yo creo que en los dos partidos, sea contra Nacional y ahora contra Olimpia, no merecíamos perder. Ellos tuvieron una oportunidad e hicieron el gol. Nosotros creamos varias, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo salimos a jugar con todo, ellos se tiraron para atrás para defender, obviamente, el resultado. Y solo pedir perdón a esta afición que vino y nos apoyó, que estuvo con nosotros desde la primera fecha, decirles a ellos que vamos a revertir estas cosas”.

Consciente de la crisis de resultados que atraviesa el club tras encadenar su segunda caída consecutiva, el capitán apeló a la fortaleza grupal y reconoció la presión que significa vestir la casaca azulgrana en momentos de adversidad. “Vamos a trabajar desde mañana; ya nos vamos a poner en mente el partido contra Sportivo Ameliano. Saber que en estas situaciones, donde todo es negatividad, digamos, hay que estar más fuertes. Hay puertas cerradas, tenemos que ir a hablar; si hay que levantar a algunos, como se dice, hay que hacerlo. Porque esto es Cerro Porteño y la camiseta, lastimosamente, es muy pesada y la gente no te perdona una”.

Al ser consultado sobre el estado físico del plantel y el funcionamiento colectivo, el “Prócer” defendió la preparación semanal, aunque admitió que la falta de puntería es el factor que hoy los condena. “Yo veo bien al equipo. Nosotros entre semana, sobre todo los primeros días previos a un partido, hacemos mucho físico. Casi no tocamos la pelota. Entonces, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Obviamente, después es el juego, es embocarla. Lastimosamente, ahora no se nos está abriendo el arco. Pero bueno, hay que trabajar, seguir trabajando. Y una vez más, pedirle perdón a esta gente que vino por esa ilusión de salir a ganar”.