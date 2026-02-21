Discusión termina en la muerte de dos hombres en Mayor Otaño

La Policía Nacional halló un hombre aparentemente asesinado en el distrito de Mayor Otaño esta tarde. La víctima fatal fue identificada como Gustavo Adolfo Doldán Benítez, domiciliado en la zona, quien presentaba heridas de arma de fuego en la espalda y el pecho.

El supuesto autor del crimen fue Dionisio Estigarribia Florentín (52), también residente en la misma compañía, quien fue hallado posteriormente sin signos de vida en su vivienda, ubicada a unos 500 metros del lugar del hecho, con una herida de arma de fuego. Según los intervinientes, el hombre habría utilizado un revólver hallado sobre su tórax para quitarse la vida tras el ataque.

De acuerdo con el reporte policial, el incidente se habría originado cuando la víctima acudió hasta el sitio donde se encontraba el supuesto autor, en una vivienda ajena. Allí se produjo una discusión que derivó en que ambos salieran a la vía pública, momento en que el presunto agresor desenfundó un arma de fuego y efectuó disparos contra la víctima.

Según averiguaciones preliminares, el fallecido portaba un arma blanca al momento del enfrentamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el procedimiento fueron incautados un revólver de color negro con mango de madera, presumiblemente calibre .357, y un cuchillo de carnicería.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Guardia denunció que un dron sobrevolaba un depósito de dinamita de una cantera en Bella Vista Sur

El caso fue reportado a la comisaría local mediante una llamada telefónica. Al llegar al lugar, los agentes encontraron primero el cuerpo de la víctima tendido al costado de la vía pública y luego el del supuesto autor en su domicilio.