Asunción: disparan en el rostro a adolescente en Barrio Obrero

La Policía Nacional informó de un incidente ocurrido en la noche de este sábado en el Barrio Obrero de Asunción, donde un adolescente recibió un disparo de arma de fuego en el rostro.

Según el informe policial, el ataque armado se registró en la vía pública sobre la avenida Ita Ybate (21 Proyectadas) y la calle Pa’i Pérez, donde un adolescente de 17 años estaba caminando con un amigo suyo.

Ambos jóvenes fueron interceptados por personas que viajaban en dos motocicletas y una de estas, sin mediar palabra, realizó un disparo que alcanzó al menor de 17 años, tras lo cual los desconocidos huyeron hacia la calle Capitán Figari, de acuerdo con el informe policial.

El adolescente herido fue trasladado al cercano Hospital General de Barrio Obrero.