La vida de un caballo retirado

El principal objetivo de mantener en actividad a estos caballos que ya cumplieron con creces la ajetreada labor en la Montada es ayudar a las personas con algún trastorno o discapacidad dándoles la posibilidad de realizar paseos tranquilos y relajantes. Actualmente, la mayoría de los jinetes son niños con autismo.

Estos equinos retirados de la vida uniformada forman parte precisamente del servicio de equinoterapia. Tienen en su mayoría más de diez años, pero como ya no están en la línea “operativa” viven lejos del estrés de las calles. Ellos ya no prestan servicio durante las movilizaciones, desalojos, cierres de rutas y marchas masivas, donde eran llevados por el personal policial de la Agrupación Montada. Su vida ahora transcurre en el campo, donde cumplen una rutina más tranquila, pero siguen estando al servicio de los que los necesitan. Los jinetes que les dieron la libertad consideran que ellos mantienen muy en alto el eslogan policial de servir y acompañar a la ciudadanía.

“Los caballos en la Montada se utilizan máximo por 10 años y después por una cuestión humanitaria se les da una suerte de vacación permanente al animal. Es decir, pasan a retiro, pero eso no significa que el caballo ya no sirva y no pueda prestar servicios a la ciudadanía. Les damos actividades para que trabajen de forma más holgada y, sobre todo, por la experiencia que tienen son más dóciles para que los niños puedan montarlos y puedan generar confianza”, explica el comisario principal Roque Cañete, jefe de la Policía Montada, cuya sede está en la compañía Isla Bogado de Luque.

Abiertos a la comunidad

El comisario indica que, en principio, habían comenzado con este servicio para los hijos de los agentes policiales, pero luego se abrieron a la comunidad desde el 2018 y actualmente tienen más de 35 niños con trastorno de espectro autista (TEA) que van a montar los caballos “retirados”. De esta manera se cumple un doble objetivo: los animales no se sienten abandonados, porque eso también los deprime, y –a la vez– los niños pueden tener acceso a un paseo tranquilo y reconfortante en plena ciudad.

Además, está demostrado que montar a caballo mejora el habla, el autoestima, la concentración y beneficia para la relajación de los niños, y crea un vínculo con el animal.

La equinoterapia busca la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos porque ayuda a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social, por lo que cada día va ganando adeptos, principalmente con los niños con autismos, cuyos padres ven que sus pequeños experimentan una visible mejoría con esta actividad.

“Estos animales son más mansos, tienen mayor paciencia con los niños, porque ya tienen experiencia. Los paseos son más tranquilos. Entonces, los padres ven que sus hijos tienen una conexión con el animal y les traen siempre en sus citas”, puntualiza el comisario Cañete.

Detalla que hay todo un equipo de profesionales acompañando a los niños en sus terapias, por lo que no se trata de gente improvisada. Se capacita al personal policial, tanto femenino como masculino, para trabajar con los niños.

“No somos improvisados, más todavía por el hecho de que se trabaja con los niños. Nuestro personal está capacitado, participan de cursos para poder tratar con los niños que tienen sus limitaciones, cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Además, los animales son tranquilos y dóciles. Es todo un combo que beneficia demasiado a las personas que más necesitan. Muchos niños ya tienen a sus animales preferidos y ellos se conectan de manera asombrosa”, dice el jefe de la Policía Montada.

Nuevos servicios

Agrega que se dan cuenta de que cada día se necesita más el servicio de equinoterapia. Por esta razón se proyecta habilitarlo también en Choré (departamento de San Pedro), Ciudad del Este y Caazapá, en donde tienen otras bases la Agrupación Montada.

“El comando institucional nos dio el visto bueno para habilitar el servicio de equinoterapia en las otras sedes de la Montada para acompañar de forma útil el proceso de jubilación de los animales y, a la vez, seguir al servicio de la ciudadanía. Ellos necesitan una rutina para no sentirse inútiles, pero tampoco se les puede sobreexigir, por eso todo debe estar bien coordinado”, afirma el comisario Cañete.

Los caballos que pasan a la jubilación reciben un trato adecuado y deben seguir realizando actividades físicas acordes con su edad; es decir, de bajo impacto, dados los achaques de la edad que pesan sobre ellos. Los equinos requieren también de una alimentación adecuada debido a que al encontrarse en la ancianidad normalmente padecen de problemas dentales y los alimentos deben ser un follaje básico de buena calidad. Se deben evitar los granos. Las visitas veterinarias, incluso, deben ser más periódicas.

Efecto terapéutico

La licenciada Matilde Agüero, miembro de la Comisión de Padres de la Rehabilitación Terapéutica Ecuestre, indica que el servicio que brindan desde la Agrupación Montada es inimaginable y, algo muy importante, es gratuito.

“El efecto terapéutico en el tratamiento de rehabilitación ecuestre en los niños tiene un alcance enorme. Hoy día la terapia consiste solamente en paseos a caballo organizados por la comisión y el equipo terapéutico de la Agrupación Montada, quienes esforzadamente ponen todo de su parte para el proceso de rehabilitación”, asegura.

Comenta que los niños con TEA necesitan una atención permanente y muchas veces los padres son de escasos recursos, por lo que instan a las autoridades nacionales a prestar más atención a este sector, muy olvidado. Pide también al actual ministro del Interior, Enrique Riera, que acompañe la iniciativa y gestione la apertura del servicio en otros puntos del país.

“Un tratamiento de rehabilitación de niños con capacidades diferentes es un proceso que no está fácilmente al alcance de todos, de muchas familias, principalmente por el alto costo que implica. Con el servicio que ofrece la Agrupación Montada, de manera absolutamente gratuita, se obtiene un espacio donde justamente esos niños tienen una oportunidad de rehabilitación”, afirma la licenciada Agüero.

Cómo acceder al servicio

Los requisitos para acceder a este peculiar servicio terapéutico son: presentar prescripción médica para el agendamiento de turno durante el horario de 7:00 a 17:00, en los locales de la Montada o llamar al (0982) 393-674. Los turnos habilitados se distribuyen de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 16:00 de lunes a viernes.