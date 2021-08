Un mes para el carrulim y pohá ñaná

Cuando llegamos a mitad de año y se aproxima el octavo mes ya se sienten los preparativos en todo el país y en Asunción, especialmente, en el paseo de los yuyos del mercado 4.

Incluso, si uno no pone en las redes sociales este brebaje propio de agosto no está en onda. Es que beber carrulim es una costumbre de antaño que no se pierde, y cada vez presenta más innovaciones para acceder a nuevo público, explica Javier Torres, quien forma parte de la tercera generación de vendedores de yuyos del Mercado 4, asentado en un llamativo local sobre la calle General Aquino -parada obligatoria para quien busque cualquier tipo de hierba para el tereré, mate y, en esta época del año, el carrulim-. Gracias a esta labor legada por sus antepasados su familia salió adelante y ahora acaba de hacerse flamante abogado.

Patrimonio Cultural Inmaterial

Torres es el creador del “Tereré literario”, espacio cultural desde el que transmite los saberes sobre las costumbres ancestrales relacionadas al mundo de las hierbas. Cuenta que, además de ofrecer un lugar de encuentro, también desde el Facebook e Instagram cumple con difundir cada día información sobre cómo consumir o utilizar ciertas plantas medicinales, o bien expone las propiedades de las mismas. Con las redes sociales se puede conocer mucho más y fácilmente sobre este fascinante mundo.

Son tres los ingredientes obligatorios del carrulim y hacen al nombre: caña, ruda y limón. Pero además se pueden preparar diferentes versiones jugando un poco con las proporciones y algunos agregados que aporten sabor o propiedades varias. “Nuestras abuelas siempre nos decían que esto hay que tomar cada 1 de agosto para renovar la sangre, para ahuyentar cualquier enfermedad que se presente, ya que su función es depurar la sangre”, relata y agrega que, siguiendo dicha tradición, cada año hace el preparado en grandes cantidades para clientes y amigos, buscando ante todo que esto se siga manteniendo en el tiempo.

Cuenta que a pedido de la abuela juntaba el agosto poty, el pyno’i, el ka’apiky, entre otros ingredientes para que la matriarca preparara la bebida. Ahora las generaciones más jóvenes como las de Javier se animan a innovar con nuevos sabores como el guavira mí -bueno para el estómago-, hojas de catuaba -energizante- y otros toques que lo convierten en un cóctel más atractivo para los nuevos consumidores. “Hoy los jóvenes ya no creen en estas cosas, pero quieren probar por curiosidad”, y con esos nuevos ingredientes resulta más seductora la mezcla, sin duda. También explica que esta bebida es excelente para los varones, por ejemplo contra los males de la próstata, y actúa como un “viagra natural”, ya que se lo toma en ayunas.

Lo tradicional es utilizar la caña blanca, pero entre las innovaciones se escucha que algunos lo hacen hasta con whisky, cognac u otras bebidas. La proporción que recomienda para un preparado ideal sería de un litro de caña, un mazo de ruda y tres limones en rodajas sin exprimir. Resalta lo bueno que resulta el limón para combatir la gripe, gracias a su aporte vitamínico, y de la ruda comenta que es un excelente regulador.

Pero nada se desperdicia de las botellitas o el recipiente del carrulim. Lo que sobra después de la tradicional toma de siete tragos en ayunas se puede ser utilizar para friccionar el cuerpo que sufre de dolores articulares, simplemente aplicando sobre las manos para luego masajear antes de dormir. Enfatiza que se puede tomar todo el mes de agosto, “en ayunas, antes del mate” y recuerda que en 2019 este brebaje fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por Resolución N° 632/2019, de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

En los últimos años se consume bastante, cuenta, y aclara que sobre todo desde la pandemia por covid-19 aumentó la demanda, ya que se habla de la depuración de la sangre y la caña blanca cumple la misión de “matar los bichos”.

El carrulim se suele vender mayoritariamente en la presentación de 250 ml, que “ya sirve para una familia”.

Un ritual más largo, innovación y otros usos

También con el fin de “espantar todos los males” el primer día de este mes no solo se toma carrulim, sino que luego, en el primer tereré del día, se incluyen las siete hierbas, dice Torres. Estas se ponen en el agua para el tereré y serían a elección de cada uno, pero las más tradicionales son la verbena -para la garganta-, la ortiga -para la sangre-, ka’apiky -para los riñones-, taropé -tranquilizante-, menta -también para los nervios-, agosto poty -depurativo- y otras que se quieran incluir además de estas que serían las principales, explica.

Además, dice que algunos prefieren no tomar carrulim, pero se decantan por las siete hierbas, que también se estila tener a mano durante todo el mes de agosto y en cualquier momento. Recalca la importancia de incluir solo un poco de cada ingrediente, ya que también los remedios naturales pueden tener reacciones adversas si se exagera con la dosis. Además, pide tener cuidado con el agosto poty; utilizar solo un poco y solo la flor, porque en grandes cantidades puede resultar tóxico. Recomienda además no machacar mucho las hierbas, solo frotarlas un poco con las manos y a continuación ya ponerlas en la jarra con agua.

Esencia de carrulim

En la línea de quienes no le dan una oportunidad al carrulim, porque no acostumbran beber alcohol, hoy hay en el mercado otras opciones, como el perfume de carrulim. “Preparamos con escencia de ruda, caña y limón, un macerado que ya está un mes antes y luego se carga en las botellitas con rociador y se puede usar en todo el cuerpo”, comenta y agrega que este preparado tiene poderes energéticos y así ayuda también a “espantar la mala onda”.

Juventud que conserva tradiciones

Las hermanas Leticia (20) y Verónica (27) Ferreira , al igual que Javier, también cuentan orgullosas que son la tercera generación de una familia que se dedica a la venta de yuyos en el mercado. Ambas crecieron ayudando a su madre y abuela con el negocio, rodeadas de pohá ñaná, por lo que saben mucho al respecto.

Una semana atrás comenzaron con la venta masiva de botellitas de carrulim y les llovieron los pedidos. También coinciden en que los clientes son minoritariamente jóvenes, ya que ellos “ya no creen en esto”, pero algunos se acoplan, tanto al carrulim, como a las siete hierbas. Pyno’i, agosto poty, ka’apiky, un poco de ruda y romero es lo que más se lleva para el preparado de hierbas, pero también se incluye alguna raíz como el taropé, y algún aromatizante como la menta o el cedrón Paraguay, burrito, etc., dicen.

Cuentan que suelen preparar también en grandes cantidades para restaurantes o algunas empresas que llevan el carrulim de regalo a sus trabajadores y estilan tomarlo entre todos, porque “es algo que también acarrea al grupo, para que todo el equipo salga adelante, se quita de una toda la mala vibra con el carrulim”, afirman.

“Dicen siempre que agosto es un mes difícil, estamos decaídos y no hay tanta venta; se toma carrulim y parece que uno está con toda la energía alta otra vez. Ahora más que nunca hay que tomar, no nos llevó el covid y no nos puede llevar agosto”, concluyen con una amplia y contagiosa sonrisa.