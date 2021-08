La canasta mecánica

Es comprensible que haya gente que se molesta ante lo que considera cambios innecesarios en el idioma. Sucede que el lenguaje inclusivo y no sexista es una de las herramientas para avanzar en la igualdad real entre toda la humanidad, porque busca borrar las discriminaciones que se producen en la lengua escrita u oral, con respecto a mujeres, hombres y transexuales. No es fácil enfrentar a la sociedad machista tradicional porque se choca contra una barrera de costumbres ancestrales que se opone a cambiar.

Desde las primeras sociedades el mundo fue machista. Recorriendo la historia tenemos pocos ejemplos de mujeres pensadoras, líderes políticas o sociales, siendo su tarea fundamental la de cuidar el hogar, criar hijos y su condición la de ser débil que necesita la protección masculina. Los primeros derechos naturales consagrados por la Revolución francesa fueron para el hombre y el ciudadano, entendiéndolo como varón y no como sinónimo de humanidad. Por eso el lenguaje es producto de esa misma sociedad, que identifica como femeninos o masculinos ciertos términos privilegiando al varón y dejando afuera a las mujeres y a quienes tienen una orientación sexual diferente. El lenguaje inclusivo muestra una intención solidaria y es parte de la evolución de la conciencia humana. Recordemos que no hace mucho tiempo la sociedad quemaba brujas en la hoguera, cosa que hoy ya no sucede porque algo ha evolucionado.

Estar a favor de la igualdad entre seres humanos es la práctica de la compasión hacia personas que viven aplastadas por las circunstancias. Es el respeto profundo a los mapas de cada cual.

La RAE aún rechaza el lenguaje inclusivo, cosa que no sorprende, ya que se trata de una institución conservadora manejada por varones. Pero la creación de la lengua es convencional y no habría demasiado problema en que se incorpore una nueva forma de hablar y escribir, no sería ningún cataclismo y podría ser útil para que quienes marginan a sus semejantes empiecen a darse cuenta de eso.

El Parlamento Europeo en, en un informe sobre lenguaje no sexista, del 13 de febrero de 2008, expresaba cuanto sigue: La utilización de un lenguaje no-sexista es más que un asunto de corrección política. El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones. El Parlamento Europeo, como institución, apoya plenamente el principio de igualdad de género, y el lenguaje que utiliza debe reflejar este hecho.

Para conseguir esto sugiere evitar el uso masculino como falso genérico y sustituir por genéricos reales (persona, población, ciudadanía), sustantivos colectivos, abstractos y de referencia general (personal, plantilla, dirección, jefatura, equipo, etc.) o por perífrasis (población española, paraguaya, etc.) y otras sugerencias interesantes. El lenguaje inclusivo está en pleno proceso en la búsqueda de una solución plural y congruente, surgirán pasadizos difíciles, complejos, sin salida, por lo que será muy importante que los grupos inflexibles sean flexibles, más que nada por el bienestar común de la humanidad.

carlafabri@abc.com.py