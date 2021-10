La canasta mecánica

Alfa serían los varones líderes de la manada, fuertes y agresivos, actúan desde el instinto y el deseo de dominación. Tienden a ser obsesivamente controladores, abusivos y megalómanos. El sigma se define por su autonomía y marcada condición de outsider, fuera de la jerarquía. Ejemplos de sigma podrían ser Han Solo, Batman, James Bond, el Joquer. Alfa serían Yoda, Darth Vader, Luke Skywalker.Mientras que el alfa entra a la escena con la intención de dominarla (Donald Trump), el sigma se resiste a ser arrastrado por cualquier situación, hace lo suyo con su propio ritmo, con sus propias reglas (Jeff Bezos).

Hay que tener en cuenta que tanto alfa como sigma no nacen, se hacen; la diferencia radica en que el primero trabaja para dominar a los demás creando a su vez una relación simbiótica, mientras que el segundo lo hace solo para ser libre.

En esta polarización, que también es una definición desde el machismo, no se tiene en cuenta a la mujer alfa, beta, zeta o sigma. Esta nueva clasificación sigma, otra vez se trataría del varón, pero en una realidad cada día más igualitaria, podemos hablar de la persona sigma por sobre el promedio, con ciertas características de genialidad, inteligente, exitosa, alguien original en varios aspectos, que no responde a estereotipos, camina sin miedo al qué dirán, firme en sus ideas y principios, y en pareja solo si está mejor.

La persona sigma, sea hombre o mujer, es muy atractiva en todo sentido, entrega y busca el amor como todos, pero si las cosas no funcionan sabe continuar y sigue su camino, no presenta una gran necesidad de apego, porque es muy respetuosa del otro. Sigma tiende a atraer las miradas de los demás, pero a diferencia de alfa, no pretende aprovecharse de nadie, persuade cuando algo realmente le interesa. Sigma es por lo general muy buscada por su entorno, pero elige los momentos de sus apariciones. Está conectada con la emocionalidad de los ambientes, se apasiona con lo que emprende, lidera con responsabilidad y consciencia sabiendo que todo evoluciona y cambia. No se aferra a dogmas ni creencias absolutas. No es casual que en estadística se utilice el símbolo del alfabeto griego de sigma (Σ) para la suma de las partes.

En el tape po’i de evitar la estigmatización y clasificación de la gente en rótulos y etiquetas que nos limitan y clausuran posibilidades, surge el desafío de comprender y aceptar la equidad en el lenguaje y en las definiciones propias de cómo se agrupan las distintas formas de la personalidad humana.

“La vida es una serie de cambios. Resistirse a ello solo crea dolor. Deja que la realidad sea realidad. Deja que las cosas fluyan” - Lao Tse.

