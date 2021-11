Hurrero. Esta palabra no figura en el diccionario, aunque sí la interjección ‘hurra’, derivada del inglés y utilizada ‘para expresar alegría y satisfacción o excitar el entusiasmo’. Y es exactamente el triste papel del que ejerce este oficio: es la persona que se dedica a lanzar vivas y hurras en cualquier evento público o político. Y si bien tiene sus sinónimos: incitador, agitador, animador, estos términos no se ajustan propiamente a la definición de esta especie, casi en extinción, aunque todavía quedan algunos, que son los encargados de dar el primer aplauso, el grito de aprobación o repetir una y otra vez el nombre del candidato politiquero de turno para que no haya dudas de quién le paga.

Toda una institución, más que un oficio, la actividad del hurrero se remonta a los orígenes de la política en nuestro país. Aunque aquí nos surge el dilema: ¿quién apareció primero: el politiquero o el hurrero?

