El privilegio de una gran voz

Marizza volverá a los escenarios musicales luego de una pausa de 10 años. Las ganas de despedir a su público hacen posible este homenaje, en el que ofrecerá un variado repertorio que recorre las más recordadas canciones de “la reina morena de la canción”, como Mborayhu Asy, Paraguaya Linda, Che Kamba Porã, Derroche, La Luna y el Toro, entre otras composiciones emblemáticas.

Este silencio de tantos años llega a su fin con un proyecto que no sabe si es su despedida, pero quizás sí, vaticina la experimentada artista. “Todas estas mujeres jóvenes que formarán parte del concierto representan el empoderamiento de la mujer paraguaya. Me siento muy emocionada y ansiosa en estos días previos al evento”, confiesa, y no es para menos, ya que se trata de un evento de gran magnitud. El mismo ya debía realizarse el pasado mes de diciembre de 2021, pero no se pudo por motivos de fuerza mayor.

Dice estar muy contenta con el equipo de producción de esta noche que se perfila como mágica, ya que el mismo sigue su misma línea de pensamiento y acción, la búsqueda de la perfección. “Siempre, desde chiquita, desde mi primera guitarra de cuatro cuerdas yo estaba buscando la perfección. Porque, para mí, el público es sagrado”.

De hecho, lo que más extraña de su carrera musical es la interacción con la gente, el cariño del público. “Yo me siento amada, consentida por nuestra gente. Y por eso me siento más comprometida aún con ellos”.

Un largo recorrido por el mundo

El paréntesis de una década obedeció a la necesidad de descansar. “Yo nunca descansé en mi carrera artística. O estaba viajando o estaba trabajando acá, permanentemente”.

Declara que, cada canción que interpreta, la siente en lo más profundo y recurre incluso a la psicología de su público, para entrar en el corazón de cada uno de ellos. “No es solamente cantar, es interpretar, sentir y hacer sentir a la gente lo que transmite la música”.

Sobre su repertorio, comenta que ella nunca se limitó a cantar polca o guaranias, sino cualquier música del mundo. Por lo que su carrera es “una ensalada de canciones”, dice entre risas.

Tuvo la oportunidad de compartir escenario y grabaciones con muchos músicos talentosos. Recuerda con especial cariño una de sus últimas presentaciones antes de la pausa, “El show de las divas”, momento que compartió con Gloria del Paraguay y Lizza Bogado, con quienes ofrecieron presentaciones en el Club Centenario y el Deportivo Sajonia.

Recorrió lugares del Medio Oriente, Asia y Europa. “Hong Kong, Singapur, Filipinas son algunos de los lugares. Hasta tuve la chance de cantar en tagalo, lengua de Filipinas. Iba con una maleta llena de partituras, yo solita. Te cuento que no es nada fácil, yo subía al avión y lloraba porque estaba dejando a mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija”.

Tiene varias presentaciones memorables, como el primer Festival de Música Latina, realizado en México hacia la década del 70. “Estaban conmigo José Luis Rodríguez “El Puma” de Venezuela, Lucecita Benítez de Puerto Rico”. Otro evento que recuerda con emoción es su presentación en la televisión italiana, el canal RAI, representando a Paraguay.

Cantó en inglés, cantonés y otros idiomas. En Sudáfrica estuvo seis meses haciendo shows en Bophuthatswana, el “Las Vegas” de África, también actuó en Japón para el emperador Hirohito y varias veces en el Sheraton de Hawái. “Son lujos que si no tenés este tipo de carrera, no te podés pegar. Gracias al arte conocí espacios paradisíacos”. Lo que siente es no haber podido explorar el interior de nuestro país de la misma manera que recorrió el mundo.

Admira a Frank Sinatra, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Thalía y a una joven paraguaya, Ayelem Alfonso, quien ganó un concurso de canto en la TV y despertó el deslumbramiento de Marizza. “Es una estrella, ha nacido una estrella”, sentencia sobre la joven promesa.

Marizza, una mujer multifacética

La reina morena explica que estudió toda su vida, incansablemente. Tiene una licenciatura en Músicoterapia, lo cual le fascina.

Su talento se vio reforzado por el apoyo incondicional de su familia, quien siempre la apoyó en el desarrollo de su don del canto. “Somos de la Cordillera, de Arroyos y Esteros, y con mi hermana Chingola vinimos a Asunción cuando yo terminé la primaria para poder seguir estudiando, tanto el colegio como el arte”. Asistió a la escuela de arte escénico, danza, guitarra, canto, teoría y solfeo, castañuelas, entre otras disciplinas.

De sus inicios recuerda que comenzó cantando flamenco, y luego pasó a la polca, que es uno de sus estilos preferidos. “Descubrir, desarrollar y explorar cada uno su propia identidad es algo que recomiendo a los jóvenes cantantes, no imitar a nadie ni cerrarse a un solo estilo musical”.

Confiesa que hoy en día le gustaría mucho acompañar a algún valor joven, alguna estrella incipiente. “Te pongo un ejemplo: nuestra Miss Universo”, dice en referencia a Nadia Ferreira, quien además de modelo y reina de belleza es cantante.

Marizza cuenta que es docente. “Trabajé 26 años en el Colegio Nacional Pablo L. Ávila. Mi asignatura siempre fue el Taller Integral de Arte, es decir, aprender a respirar, a hablar, a expresarse, aprender a interpretar, a sonar, a vocalizar, reír, caminar. Me encantaría trabajar todo ello con Nadia”, confiesa.

Como primicia, adelanta que está a punto de lanzar un libro, Memorias de una seductora, en el que abarca su vida personal y profesional.

De dónde viene el nombre La Reina morena de la canción

Ampliamente conocida como “la reina morena de la canción”, dice no saber con certeza cómo ni quién inventó el mote. “Pienso que es algo folclórico, de autor anónimo. Es algo que ya se estudió muchísimo, algunos dicen que fue don Mauricio Cardozo Ocampo, otros dicen que no, que fue este o el otro, no se sabe”.

Relata que, anteriormente, ella actuaba varias veces en una misma noche en distintos lugares. “Comencé cantando en un pequeño chalet de nombre La Calandria. Más adelante cerraba el show de el Hermitage, de ahí iba al Jardín de la Cerveza y, finalmente, a El Bosque, por ejemplo. Cada lugar tenía un locutor, y este buscaba la mejor forma de presentarme, yo pienso que por ahí habrá venido la mano”, reflexiona.

Confiesa que se siente muy cómoda y mezquina con ese nombre, y se siente amada hasta por sus colegas.

El homenaje

El show de homenaje a Marizza tendrá lugar el próximo 9 de febrero en el Teatro Municipal de Asunción “Ignacio A. Pane”, con la valiosa presencia de notables cantantes femeninas que interpretarán las canciones de la reconocida “reina morena de la canción”.

La noche sonará con los mayores éxitos musicales de su repertorio en las voces femeninas de Lizza Bogado, Andrea Valobra, Zunilda Ramos, Mirta Noemí Talavera, Meli Hicks, Susan Zaldívar, el grupo Las Paraguayas, y Daisy Lombardo. Las acompañará una orquesta estable dirigida por el maestro Kiko Llanes en teclado y contará con el talento de Martín González en bandoneón, Silvio Turró en el bajo, Chito Escurra en batería, Víctor Hugo Echeverría en guitarra, Derlis Yambay en la percusión y Marcelo Rojas en el arpa.

Además de los músicos invitados, promete ella su presencia para interpretar algunos temas. “Será una noche única”, es su promesa.

