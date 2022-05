Elon Musk y el sacudón de la venta de Twitter

La adquisición se lleva adelante por un valor estimado en US$ 44.000 millones, una cifra que triplica el Presupuesto General de la Nación del Paraguay en 2022, estimado en unos US$ 13.841.

Con el dinero ofrecido a la junta directiva, Musk se haría con todas las acciones de la compañía. De hecho, mientras duren los papeleos, es dueño del 9% del total. Es decir, con la transacción se concretaría la compra del 91% restante, según reportes de varios medios internacionales.

El New York Times precisó, basándose en documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que Musk pagaría ese dinero con una “mezcla de efectivo y crédito”. No crea que Musk hará una mera transferencia de dinero a los actuales dueños de Twitter, sino que su arquitectura financiera fue planificada hasta el último detalle.

Así, se conoció que quienes también forman parte de este complejo sistema de compras son Morgan Stanley, un banco de inversiones; además de un grupo de prestamistas que pondrán sobre la mesa un total de US$ 25.500 millones en créditos, de los cuales US$ 12.500 millones tendrán como garantía las acciones de Musk en Tesla, la compañía fabricante de autos eléctricos que fundó y que actualmente encabeza. El resto sí provendrá directamente de las arcas del científico y multimillonario nacionalizado estadounidense, publicó el Times.

Con el acuerdo, Musk pagará US$ 54,20 por cada acción bursátil de Twitter y se convertiría en su único dueño. La transacción, que muchos dan por hecho que se hará, debe atravesar un proceso rutinario de control de las autoridades financieras de los Estados Unidos. Además, con la movida, Musk podrá remover a la compañía de la bolsa de valores de Wall Street, en Nueva York, donde opera.

Multimillonaria transacción

Comprar una compañía por US$ 44.000 millones no es cosa de todos los días. La oferta de Musk es una verdadera bomba en el ámbito de la tecnología. Comparando reportes periodísticos, se trata del valor más elevado que se pagaría por una empresa enfocada a la comunicación social en internet.

WhatsApp, por ejemplo, se había vendido a Facebook de Mark Zuckerberg – hoy Meta – por US$ 22.000 millones en 2014. El mismo había comprado también dos años antes, en 2012, Instagram, por lo que hoy se considera una ganga: US$ 1.000 millones.

Microsoft, de Bill Gates, había comprado LinkedIn, la red de contactos y capacitación profesional, por US$ 26.200 millones en 2016. Salesforce, una compañía de desarrollo de programas informáticos, adquirió el año pasado Slack, una plataforma que esencialmente sirve para coordinar trabajo remoto, por US$ 27.700 millones. Estas son solo algunas de las transacciones hechas en el gigantesco mundo comercial de las llamadas big tech.

Estrategia comercial

Para comprender un poco mejor el contexto de este acuerdo económico, es necesario recordar que Musk compró el 9% de las acciones de Twitter entre finales de marzo pasado y comienzos de abril, recordó el portal Bloomberg. Esto lo convertía en inversor pasivo.

Como el empresario quería convertirse en un inversor activo, ofreció adquirir aún más acciones; pero había una condición: no podía hacerlo hasta finales de 2024, reportó la revista Time.

Fue allí cuando Musk decidió ir a por todo. La edición en español de la Deutsche Welle, el servicio de información del Gobierno Federal de Alemania, precisó que los 11 integrantes del consejo directivo de Twitter aplicaron una estrategia financiera llamada “píldora envenenada”, que tenía como meta complicar la venta de más acciones al empresario.

“El mecanismo (…) tiene una intención simple: hacer que sea menos aceptable para un comprador potencial la intención de adquisición si el comprador acumula acciones por encima de un cierto umbral. En el caso de Twitter, si Musk comprara más del 15% de la compañía, Twitter inundaría el mercado con nuevas acciones que todos los accionistas - excepto Musk - podrían comprar a un precio con descuento. Eso diluiría inmediatamente su participación (la de Musk) y haría que comprar la compañía fuera significativamente más costoso para él”, explicó The New York Times el 15 de abril pasado.

La BBC británica detalla más: los directivos decidieron no aceptar las ofertas iniciales de Musk con el argumento de que no satisfacían las necesidades financieras de la compañía. En términos de a pie, a Musk le alzaron el precio para que no pueda comprar más.

El que tiene plata…

Pero Musk, considerado hoy el hombre más rico del mundo por varios índices especializados, tiene una fortuna en activos de alrededor de US$ 270.000 millones. Y como dice el dicho autóctono de que “el que tiene plata hace lo que quiere”, el multimillonario hizo una oferta que la junta de directores de Twitter no pudo rechazar.

Es importante remarcar que el acuerdo, aunque cerrado, no está efectivizado aún. La fecha límite para el cierre es el 24 de octubre de este año.

Estos son algunos de los puntos esenciales del acuerdo, en una información publicada por el New York Times:

1. Twitter tendría que pagarle a Musk US$ 1.000 millones si eventualmente acuerda la venta de la compañía a otra persona en este lapso. Musk tendría que pagarle lo mismo a Twitter si la financiación para concretar el acuerdo no avanza. La tarifa, si bien es alta, es aproximadamente el 2,5% del valor del acuerdo, que es estándar. De hecho, dada lo imprevisible que es Musk, muchos esperaban una tarifa de penalización más alta, dice el NY Times.

2. Musk puede tuitear sobre el acuerdo. Pero, según los documentos, no puede menospreciar a Twitter ni a ninguno de sus empleados. ¿Es esto retroactivo y penalizable por algo que Musk pudo haber escrito sobre la red de microblogueo? Nadie lo sabe.

3. Elon Musk no puede dar marcha atrás con el trato si el anuncio de la compra hace que Twitter pierda varios o todos sus usuarios. “De hecho, el día que Twitter anunció su acuerdo con Musk, hubo muchos usuarios que abandonaron” la plataforma, remarca el Times.

4. Fecha de vencimiento: El acuerdo tiene como fecha de expiración, que es el 24 de octubre de este año, lo que significa que ambas partes podrían retirarse si el acuerdo no se concretó para esa fecha. Si el acuerdo aún está pendiente de aprobación regulatoria, Musk y Twitter tendrían otros seis meses para cerrarlo. Los reguladores en los EE.UU. pueden examinar la compra de Twitter por parte de Musk, pero un bloqueo es poco probable porque no es un ejemplo de una empresa que compra a un competidor.

“El acuerdo puede enfrentar un escrutinio más estricto en Europa, donde los funcionarios advirtieron ayer que Twitter, bajo la propiedad de Musk, tendría que cumplir con la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que requiere que las compañías de redes sociales vigilen el contenido de manera más agresiva”, refiere el New York Times.

El aspecto social

Twitter es una compañía que fue fundada en 2006 por varios emprendedores del área de tecnología y hoy en día es una de las plataformas más importante en las redes sociales, con un valor inestimable en cuanto a su rol comunicacional.

Este fue, precisamente, el argumento de Musk para llevar adelante la compra: darle supuestamente más libertad de expresión a sus usuarios luego de varios años en donde el consejo de la compañía tuvo que lidiar con polémicas decisiones, tales como la desinformación en torno a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 y 2020; además de las que surgieron en torno a la pandemia del covid-19 en los últimos dos años.

El debate se centra ahora en qué considerará Musk como libertad de expresión, un concepto altamente valorado en los Estados Unidos, especialmente en su Constitución.

Pero Twitter no es solo Estados Unidos, sino que está presente en casi todos los países del mundo; lo cual supone un desafío gigantesco sobre el control comunicacional y las plataformas sobre las que se despliegan.

Uno de los temas más polémicos es si, de sellarse la compra, Musk permitirá que el expresidente Donald Trump pueda reactivar su cuenta oficial en Twitter, donde fue suspendido. El exjefe de Estado de los EE.UU. ya dijo que esto no le interesaba y que estaba abocado en promocionar su plataforma llamada Truth Social (Verdad social).

Nada tonto en el ámbito empresarial, Trump logró que esta aplicación sea la más descargada en los Estados Unidos desde sus declaraciones el lunes pasado. El empresario está decidido en potencial el valor comercial de su nombre y marca; posiblemente enfocado en una nueva campaña electoral para las elecciones de EE.UU. en 2024.

Derecha e izquierda

El anuncio de las negociaciones entre Musk y Twitter también causó un intenso debate entre las corrientes políticas que se anidan en la red de microblogueo; la derecha – en su mayoría fascista pero autodenominada ‘libertaria’ – y el centro y la izquierda.

Para lavarse las manos en torno a la discusión, Musk tuiteó el miércoles pasado que “para que Twitter merezca la confianza del público, debe ser políticamente neutral, lo que efectivamente significa molestar a la extrema derecha y a la extrema izquierda por igual”.

¿Qué podría cambiar?

Entre los planteamientos de Musk para la plataforma en sí figura menos moderación de su contenido. “La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, escribió al respecto.

Además, agregó que “también quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos”.

Los tuits de Musk

Estos son cinco de los tuits más destacados de Musk desde el anuncio del acuerdo el pasado lunes:

1. “Por ‘libertad de expresión’ me refiero simplemente a lo que se ajusta a la ley. Estoy en contra de la censura que va mucho más allá de la ley. Si la gente quiere menos libertad de expresión, le pedirá al gobierno que apruebe leyes para tal efecto. Por lo tanto, ir más allá de la ley es contrario a la voluntad del pueblo”.

2. “Los DM (mensajes directos) de Twitter deben tener un cifrado de extremo a extremo como Signal, para que nadie pueda espiar o piratear sus mensajes”.

3. “Truth Social (terrible nombre) existe porque Twitter censuró la libertad de expresión Truth Social (terrible nombre) existe porque Twitter censuró la libertad de expresión ¡En vez de eso debería llamarse Trumpet (trompeta)!”.

4. “Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”.

5. “Ahora voy a comprar Coca-Cola para volver a colocar cocaína en ella”.