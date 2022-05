Impromptu fotográfico

La muestra ya fue inaugurada y podrá ser visitada por tres semanas más. Se trata de un ensayo en el que el autor desarrolla una propuesta sin un plan preconcebido, abierto a improvisaciones (asociaciones, imágenes, ideas) llevadas a cabo desde el comienzo de la pandemia hasta este año.

Las primeras fotografías las comenzó a desarrollar en 2020, como muchos en el encierro con la familia, por lo que sus padres aparecen como protagonistas. El proyecto fue enfocarse en fotografías de extremidades como punto de partida. Esto tiene mucho que ver con su labor de médico, profesión a la que se dedica como hematólogo.

Muy cerca de la escultura

Alfredo Quiroz explora todo tipo de técnicas en su práctica artística; dibujo y pintura, obras que se salen del cuadro, pintura sobre pared o telas colgantes, video, etc., no le son ajenas. “Lo único que nunca hice fue escultura”, sentencia. Pero uno no deja de percibir el aspecto escultórico en esta serie de fotografías.

Muestras de manos cercenadas toman forma en yeso y posan ante su lente, en espacios casi teatrales, como puestas en escena que luego son capturadas con su mirada, la de la cámara y, finalmente, el espectador.

Esta exploración de pedazos de extremidades fue sumando el cuerpo, cuerpos tatuados que posan como esculturas; rostro y no rostro –ya que la mayoría de ellos está cubierto o limitado–. Cuchillos también toman su lugar en esta improvisación, impromptu, dice el artista.

La serie tiene también una lectura del inicio y final de la vida, la familia, los círculos más cercanos desde origen hasta deterioro, explica. Es una serie que tiene más de 60 fotografías, de las cuales quedaron 30 seleccionadas para la presente exhibición. Todas en blanco y negro, sin distracciones y directo a las pupilas, colgadas como archivos recién revelados en laboratorio, las impresiones de Alfredo impactan e invitan al recorrido minucioso.

También incluye un video con el que se adentra en su proceso de trabajo para la realización de las tomas, un acercamiento íntimo al universo que explora. Imperdible.

Más info

Fábrica Galería / Club de Arte: Sgto. Martínez 271 e/ Telmo Aquino y Abente Haedo.

Teléfono: (0981) 616-287

Instagram: @alfredoquiroz1974 @fabricagaleria