El Paraguay y los militares

Militar, abogado y escritor, el Cnel. Agustín Olmedo Alvarenga (SR) siempre fue un apasionado del estudio de la historia, en general, y de la paraguaya, en particular. Y este interés fue aumentando a medida que encontraba lo que consideraba errores históricos.

“Siempre me interesó la historia, pero no me gusta que me engañen, porque la gente miente sobre algunos aspectos”, arguye. Eso lo llevó a recurrir a las fuentes e indagar minuciosamente sobre la evolución de la historia, cómo sucedieron realmente los hechos para escribir sus libros. Así, fruto de años de investigación, tiene varias obras publicadas y otras más en espera.

Para Olmedo, conocer la historia es fundamental, porque es la gran educadora de la humanidad, porque a través de ella se pueden conocer muchos acontecimientos de la vida; por ejemplo, su libro Historia Militar del Paraguay, aunque habla del Ejército, realmente habla de la historia nacional. “Cómo nació el Ejército, en qué acontecimientos participó, cómo era su uniforme, su armamento; su evolución a través del tiempo. El Ejército paraguayo nació con la patria el 14 y 15 de mayo de 1811″, comenta.

Asegura que la historia paraguaya está plagada de errores y cita como ejemplo la designación del 26 de agosto como el Día de las Fuerzas Armadas. “Es una equivocación histórica. Yo fui jefe del Departamento de Historia, miembro de la Academia de la Historia y conozco los hechos.

Si bien el 26 de agosto de 1845, don Carlos Antonio López dictó una orden, ante la amenaza de la invasión de Rosas, que determinaba lo que sería una nueva organización militar –eso aclaro en el libro–, el Ejército creado en 1811 era parecido al Ejército colonial, pero se transforma en el Ejército paraguayo, sin mayores cambios en su organización”, detalla.

El concepto de las Fuerzas Armadas es del siglo XX y no del XIX. “En nuestro país el Ejército nació en 1811; la Armada surgió con el Dr. Francia, y la Fuerza Aérea es muy posterior, se creó después de la Guerra del Chaco. El mariscal Estigarribia fue el primer comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando era jefe del Departamento de Historia durante el gobierno del Gral. Andrés Rodríguez, le escribí al presidente para decirle que esa fecha era un error. Las Fuerzas Armadas son un conjunto: Ejército, Armada y Aviación, que nacieron en el siglo XX”, enfatiza.

Aunque el Cnel. Olmedo no se considera historiador “profesional”, desde que ingresó en la milicia comenzó a investigar para sus libros. “Como también soy paracaidista, escribí Las Tropas Paracaidistas y luego me decidí a redactar la historia del Colegio Militar cuando descubrí que era la única institución de formación militar que no tenía escrita su historia”, cuenta. Y de esta primera experiencia como escritor surgieron dos tomos de la Historia del Colegio Militar Francisco Solano López publicados a principios de la década del 90.

También es autor de El Ejército en la Historia Nacional 1811-2011. “Lleva ese título porque es la historia de la vida del Ejército y abarca desde el descubrimiento de América, comenzamos con las milicias coloniales: la milicia a tiro de cañón, luego la milicia al estilo de España y luego, el 14 y 15 de mayo, el Ejército de la Independencia. Ese debería ser el Día del Ejército. Si bien la fecha actual es el 24 de julio y coincide con el natalicio de un héroe, del mariscal Francisco Solano López, no tiene nada que ver con el Día del Ejército. Así se distorsiona la historia”, enfatiza.

Olmedo también escribió un resumen de la Historia de la Triple Alianza, en el cual realiza un estudio de la historia militar de la guerra y detalla datos sobre la capacidad bélica de los participantes. "Brasil tenía 17 acorazados; compraron cañones de Inglaterra y Francia. Tenían los armamentos más modernos, mientras que el Paraguay contaba solo con fusiles coloniales, de 1792, a chispa", señala.

El Ejército en la Historia Nacional

Es una obra que nació como Historia Militar del Paraguay y en principio eran dos tomos. El Cnel. Olmedo, insatisfecho, siguió investigando hechos, periodos de nuestra historia, qué él consideraba desconocidos o dudosos hasta llegar a reunir 10 capítulos. "Entonces lo convertí en la historia del Ejército paraguayo en la historia nacional, porque en cada periodo el contexto es diferente, cambia.

De 1811 a 1840, de 1840 a 1862, de 1870 a 1904, en la posguerra, no había nada. Nunca se escribió sobre eso. Investigué todo lo que pude para saber qué había pasado; de 1904 a 1922 es otra situación, otro contexto; de 1922 a 1932, también; de 1932 a 1946, de 1947 a 1954 es diferente; de 1954 a 1989, lo mismo; y de 1989 hasta el 2011 en que llegué al 10º capítulo, de los cuales fue publicado solo el primero”. Según el autor, dejó de publicar por falta de rubros. “También tengo preparado el libro El Paraguay. Sus límites. Tratados y derivaciones, porque también se ha mentido mucho sobre estos temas”.

