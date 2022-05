Bach desde Sudamérica a las grandes ligas: Bach Collegium en Alemania e Italia

La gira europea del Bach Collegium de Asunción, ensamble de la Sociedad Bach del Paraguay, consistirá en tres grandes conciertos a presentarse en ciudades de Alemania e Italia. “El punto central de la gira es el concierto que ofreceremos en el célebre BachFest de Leipzig, Alemania, el 15 de junio próximo, en la Nikolaikirche, una de las iglesias en las que J.S. Bach trabajó los últimos 27 años de su vida, y en la que estrenó varias de sus más célebres composiciones, como ‘La Pasión según San Juan’, el ‘Oratorio de Navidad’, y varias otras. La gran importancia de esta gira está justamente en el hecho de que es la primera vez que una agrupación paraguaya –y creo que latinoamericana– es invitada a participar en este festival, que es un evento top de la música clásica universal”, comparte el maestro Diego Sánchez Haase, director del ensamble.

Sánchez Haase explica que la gira incluye también conciertos en prestigiosos escenarios europeos como el Iberoamerikanisches Institut de Berlín, y la Basilica di Sant´Eustachio en Roma.

Importancia del BachFest

Es el evento más grande y más antiguo del mundo dedicado a la música de J.S. Bach. Se realiza anualmente, y en forma ininterrumpida desde 1908, en Leipzig, la ciudad en la que Bach vivió los últimos 27 años de su vida, y desarrolló una de las partes más importantes de su carrera, componiendo allí sus obras cumbres.

El BachFest es organizado por el BachArchiv Leipzig, la más importante institución dedicada a preservar y difundir la música de J.S. Bach, y convoca anualmente a los intérpretes más calificados de la música de Bach del mundo, entre ellos Sir John Eliot Gardiner, Ton Koopman, Sir Andras Schiff, Hans-Christoph Rademann, Masaaki Suzuki, por citar solamente a algunos de los actuales, cuenta Sánchez Haase.

Este festival atrae a miles de melómanos de todo el mundo, quienes llegan a la ciudad para escuchar a los más grandes exponentes mundiales de la música de Bach. Por eso, es una enorme satisfacción para el Bach Collegium de Asunción ser invitado para esta ocasión, explica, y añade que el grupo está conformado por 21 integrantes, entre instrumentistas y cantantes.

“Son los mejores músicos paraguayos especializados en la interpretación histórica de la música bachiana. Son músicos que trabajan conmigo hace mucho tiempo, y que conocen perfectamente mi visión de la interpretación bachiana”, expresa.

El repertorio del Bach Collegium en el BachFest

Comprende la Cantata BWV 196 “Der Herr denket an uns”, compuesta por Bach en sus años jóvenes, para una boda, y que representa su estilo temprano; la cantata BWV 9 “Es ist das Heil uns kommen her”, escrita por Bach en Leipzig, hacia 1732, una cantata que refleja maravillosamente en música partes muy importantes del dogma luterano, especialmente la doctrina de la justificación; y finalmente la Cantata BWV 133 “Ich Freue mich in Dir”, compuesta por Bach en Leipzig, para la Navidad de 1724, y estrenada en la misma iglesia en la que ofrecerán el concierto, afirma.

Bach es una de las cumbres más altas de la música universal y para interpretarlo se requiere una técnica muy sólida y profundos conocimientos estilísticos, además de los conocimientos teológicos, históricos, y de todo el contexto que rodea a la obra bachiana, según el maestro.

“Para cantar su música es también importante un buen manejo del idioma alemán, pues su música está llena de simbolismos y figuras retóricas que reflejan el texto, y para interpretar eso es necesario el conocimiento del idioma”, manifiesta.

El maestro relata que el público que escucha la música bachiana es cada vez más amplio, especialmente la gente joven, y dentro de este hay nuevamente un sector importante, que es el público rockero. “Hay una conexión especial entre Bach y el rock. Es muy interesante ese fenómeno”, explica.

Un sueño largamente anhelado

Estar presente en el BachFest de Leipzig es la realización de uno de sus mayores sueños y uno de los más grandes logros de su carrera, afirma el profesional de la música. Se da a los 30 años del que fue su primer viaje a Alemania, cuando –aún muy joven– fue en búsqueda del conocimiento de los secretos de los senderos de la música de J.S. Bach.

“En la Internationale Bachakademie Stuttgart tuve el privilegio de ser alumno del gran maestro Helmuth Rilling, uno de los mayores expertos bachianos de nuestro tiempo. Hoy, llevamos a Alemania nuestro propio sonido bachiano, el que hemos construido a base de sólidos conocimientos que hemos adquirido, y mediante largas horas de trabajo, de estudio y de ensayos, a veces contra viento y marea. Mucha gente me pregunta ‘¿por qué Bach en Paraguay?’, a lo que normalmente les respondo ‘¿y por qué no Bach en Paraguay?’. La música de Bach es vida, es esperanza y es fe, justamente lo que más necesita nuestra sociedad. Y Bach es patrimonio universal, y no solamente de los alemanes. El mundo necesita –y hoy más que nunca– del mensaje maravilloso que transmite la música de Bach”, concluye Sánchez Haase.

Bach en los músicos paraguayos

Regina Yugovich es violinista y forma parte del Bach Collegium de Asunción desde su fundación. “Fue el grupo que me recibió con los brazos abiertos cuando al maestro Diego Sánchez Haase le manifesté mi interés por aprender sobre la interpretación de la música barroca. Se convirtió para mí en el espacio que tuve en Paraguay para conocer e interpretar obras de Johann Sebastian Bach, pero además de eso, disfruté muchísimo de haber pasado con este grupo conciertos y viajes intensos, en donde había una atmósfera entusiasta sobre cómo interpretar la música barroca de una manera alternativa a la que estábamos acostumbrados a escuchar en otras orquestas de Paraguay”, comenta.

Ella actualmente no vive en Paraguay, por lo que se une al grupo esporádicamente, y sobre esta oportunidad dice que “es un punto de llegada de un largo proceso”.

Es la concertina del grupo y de la música de Bach dice que se trata de un lenguaje muy amplio, atemporal y universal. “Aunque admiro la meticulosidad y complejidad en sus obras, tengo que decir que a mí de manera muy particular me conmueven sus adagios. Creo que sus piezas tiernas y cantables tienen el poder de conectarnos con nuestra esencia y con nuestras emociones más puras. En mi caso, como vivo lejos, aprovecho para comunicarme con mis seres queridos mientras toco o escucho y agradezco por el amor que recibí en mi vida”.

Por su parte, el tenor José Mongelós cuenta que su colaboración artística con el maestro Diego Sánchez Haase data de aproximadamente 15 años. “Si bien inicialmente yo no mostraba un camino profesional que me acerque a Bach, tanto a nivel vocal como de interés, creo que tanto Diego como yo sabíamos que llegaría el día en el que nos preguntáramos qué pasaría si yo cantaba Bach. Y fue así que me propuso cantar las arias de tenor de la Pasión según San Juan. El resultado creo que fue sorpresivo para ambos. Me sentí muy cómodo vocalmente y tuve una conexión muy profunda con Bach”.

Afirma que cantar Bach en Leipzig va a ser muy especial y un momento bisagra en la historia del Bach Collegium de Asunción, así como a nivel personal. También el tenor David Portillo forma parte del Bach Collegium y dice estar muy entusiasmado en compartir con personas de diferentes culturas y coincidir en una música que pueda conjugar esa diversidad no solo abordando la inmensa riqueza musical y técnica de la música de Bach, sino el propósito final de su obra.

“En nuestro repertorio tenemos obras de diferentes momentos en la producción musical de Bach y hemos trabajado estilísticamente cada una de ellas de manera integral. Hemos compartido charlas virtuales con especialistas de otros países para compartir su visión en aspectos técnicos, estéticos y litúrgicos. A pesar de las dificultades que hemos tenido por la pandemia de estar tocando y cantando juntos, estamos actualmente redoblando esfuerzos con los ensayos para lograr nuestro mejor nivel en nuestra participación en este festival”, concluye Portillo.

Repercusión previa al festival: documentales y más

Despierta tanta curiosidad el “Bach paraguayo”, que la televisión alemana ha enviado a un equipo a Asunción para grabar con el Bach Collegium el documental “Living Bach”. Por dos semanas durante el mes de enero pasado se ha realizado el rodaje, en el que se han grabado ensayos, entrevistas, reuniones, un flashmob, viajes al interior, y paisajes paraguayos que serán parte del documental a estrenarse en 2023 en formato televisivo y para cine. También el famoso canal alemán Deustche Welle los ha entrevistado con respecto a la participación en el BachFest.

