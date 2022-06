Citas y hechos

“Llorar no indica que eres débil. Desde el nacimiento, siempre ha sido una señal de que estás vivo”. Charlotte Brontë (1816-1855), novelista inglesa.

“El cuerpo no es más que un medio de volverse temporalmente visible. Todo nacimiento es una aparición”. Amado Nervo (1870-1919),poeta, novelista y ensayista mexicano.

“Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes”. William Shakespeare (1564-1616), escritor británico.

“La muerte es tan sencilla y tan aceptable como el nacimiento”. Anatole France (1844-1924), escritor francés.

Día de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión

El 4 de junio fue concebido como el Día de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión para la protección de los niños en situaciones de guerra y conflictos. Es una manera de recordar el padecimiento de todos los niños víctimas de violencia en cualquiera de sus formas; situaciones en las que se viola su derecho a ser protegidos, cuidados y queridos, una responsabilidad que recae sobre los Estados, las familias y cada integrante de la sociedad.

En ese sentido, el adulto al que un niño le revela este tipo de tratos puede desempeñar un rol fundamental si no se limita a ser un simple observador. Una vez que el niño contó su secreto por miedo o inseguridad, puede negarlo luego, lo que no implica que lo que haya contado la primera vez no fuera cierto. Además, hay que considerar que muchos niños tienen naturalizados este tipo de (mal)trato, por lo que, en la medida de lo posible, es bueno hacerles saber que lo que les hacen está mal.

En Paraguay, en 2020 en plena pandemia, el Ministerio Público reportó un promedio de 80 casos nuevos de violencia familiar por día; así también el Poder Judicial informó que se dieron 118 casos de violencia familiar desde el 12 al 27 de marzo en dos semanas.

El país cuenta con un marco legal adecuado para dar respuesta a estas situaciones, atendiendo a las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia y otras leyes especiales, recordando especialmente la plena vigencia de la Ley Nº 6202/2018, que adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, y la Ley 5777/2016 De Protección Integral a la Mujer contra toda forma de violencia.

Estudios realizados con relación a las implicancias de los cambios en los hábitos de las familias en pandemia, señalan que el 90% de las familias reconocen un aumento de la violencia ejercida hacia los niños, en forma de gritos, violencia emocional y castigos físicos.

Unicef recuerda en esta fecha que “las niñas y los niños tienen derechos; derecho a que se les oiga, derecho a la expresión, derecho a que se les dé una buena educación. Derecho a la vida, derecho a que los quieran, a tener un nombre y a que no los agredan, a tener salud y a crecer en armonía, a tener una familia y vivir con alegría. Derecho a jugar y a estar bien informados, derecho a ser libres y estar alimentados. Las niñas y los niños tienen derecho a no ser maltratados”. (*)

