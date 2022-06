Deseo reproductivo

Mujeres y hombres enfrentan a diario determinadas barreras, como laborales, familiares, sociales, económicas y de salud. En esta última, una de ellas guarda relación con la reproducción, específicamente cuando las mujeres y/o parejas anhelan concebir un bebé, pero empiezan a tener dificultades para lograrlo de forma natural.

Ante este escenario y desde hace décadas, la medicina y la ciencia vienen cumpliendo un papel vital en la reproducción asistida, con avances significativos en materia de asesoramiento, diagnóstico y tratamiento. Así lo destaca la Dra. María Cristina Motta, presidenta de la Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia (FPGO). Según comenta, los datos indican que el porcentaje de mujeres estériles en nuestro país es casi igual a países de la región, es decir, del 15% (15 de cada 100).

Asimismo, de estudios hechos a parejas, el 35% registra esterilidad por causas femeninas y otro 35% por causas atribuibles al varón. Además, el relevamiento arroja que el 15% de infertilidad es de origen desconocido y el mismo porcentaje se señala a los que son por causa mixta. Factores La infertilidad suele relacionarse al hecho de que las mujeres –sea por motivos profesionales, propios de la salud, económicos u otros– optan por ir posponiendo su maternidad.

Por lo general, esta situación hace que llegue a una edad más tardía para un embarazo y, por consiguiente, reporte una disminución natural de su fertilidad y calidad de óvulos. Pero existen otros factores –independientemente a la edad– más frecuentes, como son los casos de patologías ginecológicas a nivel de las trompas, como es el proceso inflamatorio pélvico que dan obstrucciones, dilataciones y que predisponen tanto a la esterilidad como al embarazo ectópico.

Así también otras patologías del tractogenital, como la endometriosis, que es señalada actualmente como una de las causas principales de esterilidad. A esto se agrega el síndrome de ovario poliquístico, patologías uterinas como los miomas, pólipos endometriales, adenomiosis, malformaciones uterinas y otros tipos de alteraciones genéticas.

Avances y tratamiento

En Paraguay existen varias clínicas especializadas en tratar a este tipo de pacientes. Cuentan con servicios de inseminación artificial, fecundación in vitro, ovodonación, banco de semen, test genético preimplantacional, preservación de óvulos, semen y de criopreservación de tejido ovárico.

De acuerdo a la Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia (FPGO), alrededor de 18 especialistas se dedican localmente al tratamiento de la esterilidad y dinamizan a la par a otros talentos, como biólogos, genetistas, bioquímicos, entre otros. En cuanto al tratamiento a ser aplicado en el o la paciente, depende en gran medida del diagnóstico y se mide por la posibilidad de que la mujer pueda quedar embarazada y el tiempo necesario para alcanzarlo.

Asimismo, en este proceso también influye y se trabaja en el factor psicológico, como la ansiedad. Estos tratamientos no son de plazos cortos y tienen su costo. Mensaje En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, la presidenta de dicha federación deja un consejo a las mujeres y varones. “Si tras un año de relaciones sexuales no protegidas, o en seis meses (en el caso de las que tengan más de 35 años) no se registre el embarazo, busquen asesoramiento ginecológico”, acota.

Recalca que este paso es fundamental para determinar la causa y derivar al especialista en reproducción. Subraya que en el país se tienen profesionales y centros especializados en el tema, lo que evita a la mujer y al hombre salir al exterior y, por ende, esto disminuye el costo.

Experiencia: “No se queden con el primer no”

Gabriela Báez (32 años) tocó varias puertas antes de tener a su hija, quien en este noviembre cumplirá su primer añito. Según relató, al momento que decidieron con su marido ser padres le diagnosticaron el síndrome de ovario poliquístico y que no era ovulativa. Pero tras muchas frustraciones, llantos y estrés, así tal lo refiere, conoció a un ginecólogo que le ayudó a quedar embarazada. “Había perdido todas las esperanzas.

Traté de convencerme de que no había nacido para ser mamá”, comentó. No obstante, y en un último intento, encontró un soplo de esperanza en un especialista y logró quedar embarazada en pocos meses. “Más allá de la parte médica, traté de mantener la calma y relajar mi mente de tanta presión. La parte psicológica juega un papel importante cuando se busca tener un bebé. A pesar de todo, desde que inicié el tratamiento, mi proceso fue bastante rápido”, relató. Gabriela aún recuerda ese 20 de marzo de 2021 en que el test marcó las dos anheladas rayitas.

“Fue el momento más nervioso, hermoso y maravilloso de mi vida. Nunca antes me había sentido tan asustada, pero al mismo tiempo estaba feliz”, expresó. Todo este proceso, refiere, fue para ella y su marido un aprendizaje constante, partiendo de conocer casos de otras mujeres que pasan lo mismo y tienen el mismo anhelo.

Solo en redes, alcanzó a leer como 50 historias diferentes de chicas que estaban intentando quedar embarazadas y no podían. Gabriela, que pudo celebrar el mes pasado su primer Día de la Madre, aconseja a las mujeres, varones y parejas en general a buscar opiniones diferentes al momento de dar este paso. “No se cansen ni pierdan las esperanzas. No se queden con el primer no. Tómenlo (el diagnóstico) con calma. Relájense. La mente puede jugar a favor o en contra en este proceso. No hagan caso a las presiones”, indica y destaca el papel crucial que cumplió su ginecólogo. “Sin él no lo hubiera logrado”.