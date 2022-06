Entre los dioses y los espectros

La muestra se denomina “(A) IMAGEN, De Dioses y espectros” y se compone de una selección de 28 fotografías, con la curaduría de Fredi Casco. La lente de Allen aborda las máscaras y disfraces de algunos rituales populares e indígenas. Esta selección se centra en aquellas fotografías que aíslan al sujeto de su entorno ritual, de manera que gana preeminencia la máscara, explica el artista. “Es casi como una cuestión actoral, teatral”.

Son personajes retratados en lugares que los separan del resto, sin distracciones. La colección consta de trabajos recopilados desde 2010 hasta 2019. Si bien el autor tiene un trabajo amplísimo sobre la cuestión campesina e indígena, ya sea en términos de cultura, arte o rituales, la idea de esta exposición fue siempre la de alejarse de lo documental o fotorreportaje, comenta.

Mirar al disfraz desde otro lugar es la consigna. Un personaje enmascarado no es él solo, son como mínimo dos: la persona que se enmascara, y la identidad de la máscara, reflexiona. Para Allen, ya desde el momento en que se interesó en la fotografía estuvo implícito el interés por “lo otro”, no solo “el otro”; “lo otro es la posibilidad de estar siempre explorando esos otros intersticios; la fotografía no documenta lo real, la fotografía crea lo real y es a partir de la imagen cuando empieza a operar lo real”.

Con una atmósfera que recuerda a la de un estudio fotográfico, los personajes son retratados en el esplendor de color y textura que los atavía. Algunos son niños, hombres, mujeres; algunos de perfil, otros con una frontalidad que impresiona, que interpela al observador y en sus poses solemnes retrotraen a aquellos retratos de antes, dignos, ceremoniosos, de postura inmutable. Protegidos por la máscara, los fotografiados confrontan.

La exposición también incluye un audiovisual realizado en conjunto con Martín Álvarez Ferrario, sobre el ritual del Areté Guazú.

Sobre el artista

Fernando Allen nació en Asunción, donde reside actualmente. Desde 1985 activa en el campo de la fotografía, en 1986 fundó Fotosíntesis -primera fotogalería del país, que luego se convertiría en un sello editorial dedicado a la publicación de fotolibros, libros de artistas, catálogos de museos y colecciones privadas de arte popular, indígena y contemporáneo. Ha participado en más de cincuenta exposiciones individuales y colectivas, y publicado cuarenta y siete libros de diferentes contenidos, desde 1992 hasta el presente. También realiza audiovisuales con el foco puesto en el mundo mítico popular e indígena, y el arte contemporáneo; ha organizado exposiciones, talleres, seminarios y conversatorios sobre fotografía y arte.

La exposición

Fábrica Galería / Club de Arte celebra sus cuarenta y un años de actividad ininterrumpida con varias exposiciones este año. La muestra de Fernando Allen se puede visitar de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 19:00 en Sargento Martínez 271 entre Telmo Aquino y Abente Haedo.

Más info

Web: www.fabrica.com.py

Instagram: @fabricagaleria