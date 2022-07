Hacia una educación 2030 en América

La doctora Valentina Canese (49) es una verdadera maestra especializada en lingüística, está casada y tiene un hijo. “Esta designación llega en un momento muy interesante de mi vida, ya que me encuentro con muchos proyectos dentro de mi carrera académica dentro de la Universidad Nacional de Asunción, tanto como educadora como investigadora. Como directora del ISL he podido realizar muchos proyectos, como la Revista Ñemityrã, el Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada y la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada. Gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Conacyt he podido llevar a cabo un proyecto de investigación durante la pandemia sobre el uso y el alcance de las TIC en la educación media en nuestro país. Finalmente, desde hace dos años estoy también en el Rectorado de la UNA, desde ahí estamos coordinando el Proyecto Aula Pyahu, financiado por la Unión Europea, a través de un consorcio de universidades e instituciones de educación superior junto con el Ministerio de Educación y Ciencias.

–¿Cuál será su cargo y función como parte del Consejo de Gobierno de Unesco?

–Fui nombrada para trabajar en la educación superior en América Latina y el Caribe. El Consejo de Gobierno es un órgano colegiado de dirección ad honorem, y es la instancia general que, en el marco de las directrices que aprueban la Conferencia General de la Unesco, bienalmente supervisa y ajusta el programa de trabajo del Instituto de Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) en lo atinente a su implementación y educación. Durante el siguiente periodo, el IESALC contribuirá a la implementación de la hoja de ruta trazada en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco realizada en mayo en España.

–¿Hacia dónde apunta esta institución internacional respecto a la educación superior en América Latina?

–El IESALC es el único instituto especializado del sistema de NN.UU. que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la educación superior en los Estados miembros. Durante la Conferencia Mundial de Educación de la Unesco se establecieron seis principios que deberían guiar la educación superior para 2030: inclusión, paridad y pluralismo. Libertad académica y participación de todos los actores. Investigación, pensamiento crítico y creatividad. Integridad y ética. Compromiso con la sustentabilidad y la responsabilidad social. Excelencia a través de la cooperación en vez de la competencia.

–¿Qué interés específico tiene en Paraguay?

–El instituto tiene interés en todos los países miembros de la región. La educación superior en Paraguay ha crecido significativamente en los últimos años, sobre todo en términos de acceso a la población a la misma. Sin embargo, ahora el desafío es poder no solamente formar profesionales de calidad, sino que las universidades e institutos superiores de nuestro país puedan convertirse en focos de producción de conocimiento a través de la investigación y de la colaboración con colegas de otros países.

Educación superior en desarrollo

En la visión de la Dra. Canese, la educación superior se encuentra en un periodo de desarrollo con ciertas áreas, como la investigación y la ciencia aún en estado incipiente, debido al modelo de universidad que se tuvo en nuestro país durante muchos años. Antiguamente las universidades no se dedicaban a la investigación y no recibían presupuesto para este fin. El modelo de universidad hasta hace poco era profesionalizante; es decir, la principal tarea era formar profesionales, no investigadores. Hace unos años, desde la conformación del Conacyt se ha puesto un mayor énfasis en las actividades de investigación, aunque la inversión pública y privada para esto sigue siendo baja con relación a otros países. El impulso académico brindado por Becal está empezando a dar frutos, ya que de un tiempo a esta parte ha aumentado mucho el número de profesionales con el grado de Doctor con énfasis en Investigación. Gracias a Conacyt ha crecido la producción académico-científica de nuestro país. Es importante seguir impulsando la investigación y la ciencia desde las instituciones de educación superior, sobre todo la política pública.

–¿Acepta este cargo como profesional y paraguaya plenamente confiada en una organización fortalecida en sus objetivos (pero que también ha tenido, en determinados momentos, la ausencia de naciones poderosas como EE.UU. o el Reino Unido) o se reserva el derecho de retirarse si no comparte algún enfoque?

–Creo que es importante para nuestro país estar representado en espacios internacionales a fin de poder presentar la perspectiva de nuestros ciudadanos y la realidad que vivimos. Solamente estando en estos espacios es posible.

–¿Cree que la ayuda de organizaciones internacionales o un tipo de gobierno externo mejora y enriquece culturalmente o, por el contrario, los países miembros corren el riesgo de perder una parte esencial de su propia identidad y decisiones culturales?

–No me queda muy clara su pregunta. No sé a qué se refiere con “gobierno externo”, ya que nuestro país es soberano y es gobernado según las políticas establecidas por el Estado cuyo gobierno es electo dentro del país. Si se refiere a políticas trazadas desde instancias supranacionales, como las Naciones Unidas y la Unesco, estas son instancias que brindan lineamientos y políticas que son consensuados a nivel de estas instancias. Personalmente, como ya lo indiqué, creo que es importante que nuestro país pueda estar presente en estas instancias y poder hacer valer sus posturas y su cultura en los espacios de intercambio internacional. En una sociedad cada vez más globalizada, es importante poder congeniar lo que son las influencias de las culturas más globales con las perspectivas locales, especialmente cuando consideramos a poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas.

–¿Cuánto durará su participación?, ¿viajará para ejercer el cargo en el Consejo?

–El nombramiento es por 4 años. La sede del instituto está en Caracas (Venezuela) y las reuniones del Consejo de Gobierno se hacen una vez al año de manera presencial o virtual, dependiendo de las circunstancias. Yo seguiré residiendo en Paraguay y trabajando en la Universidad Nacional de Asunción.

Trayectoria

Valentina Canese se recibió de Licenciada en Lengua Inglesa por la UNA, y luego, a través de la Beca Fulbright, hizo dos posgrados en Estados Unidos; la primera fue un Master of Arts en Educación por la Universidad de San Diego y, después, un Ph.D. en Currículum e Instrucción en la Universidad Estatal de Arizona. Actualmente se desempeña como directora del Instituto Superior de Lenguas (ISL) de la Facultad de Filosofía - UNA; docente de Currículum y Metodología de la Investigación en la Licenciatura de Lengua Inglesa del ISL-FF-UNA, y docente de inglés en las licenciaturas de Matemática y Educación de las Ciencias Básicas y sus Tecnologías en Educación a Distancia de la Facen - UNA. Directora, editora de revistas (de Lengua y de Educación a Distancia) e investigadora categorizada en el Programa nacional de Incentivo a la Investigación (PRONII).

