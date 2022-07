Formar a los niños más allá de las aulas

Lo suyo empezó muy pronto, dice Sonia Elizabeth Moro Jojot (47), quien recientemente estuvo a cargo de un taller de pintura en el Centro de Convenciones Mariscal. De profesión diseñadora gráfica, maestra y especialista del Nivel Inicial además de licenciada en Ciencias de la Educación.

Cuenta que en sus juegos a ser maestra ella y sus amigas de verdad disfrutaban jugar a la escuela. Luego tuvo la oportunidad de ejercer como catequista de niños en su parroquia, lo que representaron unos ocho hermosos años de experiencia con los niños.

“Como me gusta mucho el arte, dibujo y pintura, entré a la carrera de Diseño Gráfico, pero me di cuenta de que no era realmente lo mío, así que en el año 2000 tomé la decisión de estudiar para ser maestra de nivel inicial. Soy egresada del entonces Instituto Nacional de Educación “Dr. Raúl Peña”, hoy INAES. También ahí puede ejercer como catedrática dentro de la Formación docente inicial y continuar para las futuras y maestras ya recibidas del Nivel Inicial”, cuenta.

Como la educación es cambiante el mayor desafío de padres y maestros hoy es “hacer que los niños gocen y disfruten de lo que hacen y por sobre todo vivencien los valores universales”. Además enfatiza en la necesidad de ver a los niños de manera integral, es decir atender los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales.

Dice estar encantada con la interdisciplinariedad en todos los ámbitos, ya sea en el educativo, social o familiar, pues es ahí donde el niño puede ser él mismo en todas sus dimensiones. “El niño aprende más y mejor cuando las propuestas de aprendizajes son interdisciplinarias. Todos los niveles educativos deberían trabajar de manera interdisciplinaria y para eso están los Proyectos. Lo que ABC está impulsando, por ejemplo, es una propuesta tan rica y se puede mencionar que ahí se tuvo en cuenta esto que estamos hablando. Se pudo unir el lenguaje oral, musical y plástico, la literatura, la música y el arte se fusionaron para estimular la creatividad en los niños y de verdad se pudo ver una riqueza de ideas y de producciones”, dice sobre los actuales talleres llevados a cabo por ABC Color.

Invita a los todos los padres y adultos que están con los niños a que no solo se preocupen por cuanto saben, sino también deben preocuparse por lo que sienten, por lo que saben hacer y por sobre todo los invita a descubrir lo que sus niños necesitan.

Llevarlos a talleres de lectura, pintura, danza, comprarles y leerles cuentos, llevarlos al parque, a museos históricos o de arte, cantar canciones con ellos, bailar y construir juntos con diferentes materiales (podrían ser descartables), son experiencias muy ricas y placenteras para los niños.

soniamorojojot@gmail.com