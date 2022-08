La canasta mecánica

Y las sociedades flojas crean tiempos desfavorables. ¿Cómo funciona nuestra sociedad? ¿Es la nuestra una población frustrada por conflictos que no se resuelven? ¿Se podría decir que gran parte de nuestra ciudadanía no soporta que la realidad sea diferente a sus expectativas de felicidad? No tengo las respuestas, pero si esto último fuera cierto, podría inferirse que también existe ausencia individual y colectiva de responsabilidad y compromiso a la hora de hacer lo necesario para encarar la dificultad; tal vez, por la falta de aprecio a las cosas importantes, porque no cambiamos (ni queremos cambiar?) de actitud, porque no luchamos para reclamar por una vida mejor, porque tenemos una conducta indisciplinada, ordinaria, indiferente, que acepta la corrupción, la delincuencia, el crimen internacional como cosa normal, admitiendo el envilecimiento como forma natural de vida.

Quizás porque nuestro país no sufre catástrofes, terremotos, erupciones de volcanes ni tsunamis, tenemos juicios políticos, golpes de estado, ex presidente significativamente corrupto y unos días de incomodidad, angustia y tribulación, observando durante varias sesiones, el pedido de juicio político a la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez en la Cámara de Diputados, que al final se resolvió como era de esperar: 15 votos a favor del juicio político, 28 en contra, 3 abstenciones y 34 ausentes.

Nuestros líderes políticos nos hicieron pasar vergüenza, salvo honrosas excepciones, caso Kattya González, Sebastián Villarejo, Eusebio Alvarenga, Antonio Buzarquis, Norma Camacho, Rocío Vallejos, Edgar Acosta y alguien más cuyo nombre no recuerdo ahora. Nuestrxs diputadxs, representantes de la ciudadanía, nos avergonzaron durante el juicio político a Sandra Quiñonez. Y no me refiero precisamente a la verborrágica diputada Celeste Amarilla, necesaria como una lombriz de tierra, que hace una ingeniería de los ecosistemas porque oxigena, mejora las estructuras del suelo y lo modifica para crear nuevos hábitats para muchos otros animales, en este caso verbalizando insoportables barbaridades ciertas. Ella, al igual que la lombriz de tierra, no es valorada por la sociedad.

En lo personal me pareció beneficioso que se diera el pedido de juicio político de Quiñónez, aunque en el aire se percibía una especie de apoyo evidente del imperio a la figura de la fiscal general. El pedido de juicio político y su alargamiento fueron beneficiosos, porque mediante la lectura del libelo acusatorio, la ciudadanía tuvo acceso a detalles desconocidos sobre el fallido metro bus y el asesinato de Rodrigo Quintana entre otras cosas, a la vez que pudo observar la conducta reprochable de ciertxs legisladorxs. Por último, es de lamentar significativamente el resultado de la ausencia de consecuencias punitivas por las acciones de corrupción, porque es siniestro el mensaje que se envía a la ciudadanía: Hagan lo que hagan da igual, no pasa nada.

carlafabri@abc.com.py