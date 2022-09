Fiesta playera y dorada en los Juegos de Odesur.

Erika Mongelós, que viene de un mundial en Italia, además de un Circuito Europeo de Vóley de Playa, asegura que Paraguay llegará de la mejor forma a los Juegos de Asu. “Estamos preparándonos con todo lo que podamos. Aprovechamos todas las oportunidades, y sí, estuvimos compitiendo mucho, lo que es muy importante para nuestro deporte, pues mientras más torneos, mejor para llegar competitivos. Este año fue muy bueno para nosotras y ahora se viene lo mejor a nivel sudamericano. Estamos muy preparadas”.

El entrenamiento es bien estricto. “Tenemos diferentes rutinas de lunes a viernes. Por lo general, los martes y jueves hacemos preventivos antes de la preparación física, para darnos un poco más de tiempo de descanso antes de las competencias. Trabajamos doble turno en la arena, además de gimnasio, antes o después de lo técnico, ya depende del programa de los entrenadores. También tenemos una sala de recuperación en la que trabajamos con los masajes y las botas de compresión. El Comité Olímpico tiene un equipo multidisciplinario con el cual nosotros trabajamos nutrición, parte médica, fisiológica y fisioterapia. Ellos constantemente nos están monitoreando y siguiendo cada paso que hacemos para ajustar lo que necesitamos”.

Erika nos cuenta cuál es su pasatiempo cuando no está entrenando: “A mí me gusta la música, me gusta el arte, además de compartir con mi familia y amigos; es algo que valoro mucho”. La bloqueadora del elenco paraguayo dejó su consejo para los que quieran sumarse al deporte: “Recomiendo siempre que primero se animen; animarse a entrenar, no hace falta ser el mejor para empezar, te vas volviendo el mejor de acuerdo a tu disciplina, tu perseverancia y tus ganas.

Que vengan, nosotras todo el tiempo jugamos al sol, llenas de vitamina C (risas), siempre felices. Es un deporte muy divertido y es más una fiesta que otra cosa, vienen las familias, un ambiente bastante animado”.

Michelle Valiente pasó de jugar en la pista a la playa, y encontró allí su mejor nivel como atleta de élite. Ella será una pieza clave de Paraguay en Odesur, por lo que nos comenta sus sensaciones: “Estamos superbién, supercontentas de que cada vez falta menos, ya se siente la energía de la gente; contentas de poder jugar en casa, con la familia y amigos. Este año fue muy bueno para nosotras, nos preparamos de la mejor manera posible a la espera del gran evento”.

Sobre su rutina y su paso por los torneos de Europa, Michelle comenta: “La verdad, mi día se basa todo el tiempo en vóley, igual si no estoy en la cancha compitiendo, estoy en el gimnasio o en recuperación, alimentándome bien haciendo cosas que me aporten a ser la mejor en cancha, son 24 horas siendo atleta. Competir en Europa fue muy bueno y en particular fue excelente para mí, ya que llegaba luego de una cirugía de hombro. Volver y agarrar ritmo,entonces ir al Viejo Continente y jugar siete campeonatos seguidos ayudó bastante a que yo vuelva al nivel que estaba; son cosas positivas de esa gira”.

Como pasatiempo, a la defensora nacional le gusta mucho leer: “Disfruto mucho de los libros y me gusta tomar café; esas actividades combinadas son las mejores para mí, además de ver series, ir al cine y compartir con amigos”. Un consejo que deja para los chicos es que se animen a jugar. “Yo creo que el vóley –no porque sea mi deporte– es muy divertido, ya sea pista o playa, que se animen a jugar; pueden llegar a conseguir grandes cosas”.

Giuliana Poletti, quien también compitió en Roma, comenta que nuestro país va a meter miedo a los rivales en Asu2022. “Creo que Paraguay está muy fuerte, va a ser un país al que le temerán en muy poco tiempo. Estos juegos Odesur son una forma de demostrar que tenemos potencial frente a nuestra gente y nuestra hinchada. Paraguay está y llegará superbién a Asu2022, vamos a poner toda la garra posible para traer la mayor cantidad de medallas”.

Con relación a su preparación comenta: “Tiene mucho que ver con el vóley, estamos pensando todo el tiempo en el deporte para mejorar. Llegar al cien por ciento a los Juegos Odesur incluye ir al psicólogo, comer bien, dormir bien; entonces, todo lo planificado es para optimizar nuestro rendimiento en la cancha y es muy divertido (risas). Sé que suena muy estricto, pero es el deporte que amamos y siempre está ese ‘que gusto venir a entrenar’, además de pasar tiempo con mis compañeras, con el equipo del comité y la secretaría; gran parte de eso es nuestra felicidad”.

Sobre su distracción fuera de la competencia Giuli nos dice: “Bueno, la verdad que ahora estoy ayudando a mi mamá en la oficina, lo cual no es muy divertido, pero me mantiene distraída… Me gusta hacer croché (risas), ver series, pasar tiempo con amigos y mis compañeras de equipo fuera de lo deportivo, porque igual hay que formar esa conexión fuera de la cancha, para estar en armonía dentro de ella”.

La polifuncional atleta recomienda: “En mi experiencia, yo jugué todos los deportes habidos y por haber, y la verdad es que me quedé con el que más me gusta, del que me enamoré. Solo sigan luchando por sus sueños, anímense, en el momento parece difícil, pero valdrá la pena”.

Gonzalo Melgarejo siempre llevó bien en alto a la bandera nacional. Comenta sobre su preparación para Odesur: “La verdad es que hace mucho está entrenando superduro todo el equipo de Paraguay con los trabajos de doble turno, tres o cuatro sesiones por día, es difícil, pero todos estamos poniendo lo mejor de cada uno y realmente estoy feliz por formar parte de este proceso, de esta competencia que es tan importante para el país. También estudio, estoy en el cuarto año de Kinesiología y Fisioterapia, además soy profesor de vóley”.

Su percepción de Paraguay en Asu2022 es que “nos vemos muy bien. Roger y yo tenemos bastante historial, pero estamos preparados para jugar con cualquier compañero, ya que todos están mostrando un excelente rendimiento, y Paraguay está manteniendo un buen nivel, haciendo historia, hay mucho por crecer, pero vamos superbién al igual que el equipo femenino”.

En su tiempo libre al defensor paraguayo le gusta coleccionar antigüedades, como los autos de colección a escala 1:31, 1:34. “Pero lo que más hago en mi tiempo libre es buscar un punto de relajación, generalmente ir a pescar, a la playa a sentar cabeza y disfrutar del día”.

Su consejo es que “siempre recomiendo el deporte porque es vida, es movimiento, es un estilo de vida, el deporte te abre demasiadas puertas. Es lo que le digo a mis alumnos; vas a conocer muchos países y personas, aparte de que es salud, entren a algún deporte y, si es que quieren, dedíquense de corazón, la disciplina les va a llevar muy lejos”.

Roger Battilana, dupla de Gonzalo Melgarejo, es otro de los referentes en el deporte playero. Además de competir como atleta, también se desempeña como docente.

“La verdad es que todos los deportes son difíciles, pero creo que en el vóley de playa el sacrificio es el doble porque la preparación física en arena es, aparte de la técnica, preventiva, de gimnasio; nosotros estamos todos los días en el Comité desde las 7:00″, revela sobre la preparación.

Considera que la dupla llegará a Odesur “realmente bien, pues con Gonzalo estamos entrenando fuerte, tres veces a la semana doble turno, le estamos metiendo pata, porque realmente queremos ganar el oro. Sabemos que no será sencillo, estamos peleando, ya logramos el oro sudamericano y ahora lo queremos repetir en nuestro país”.

Roger es docente en su tiempo libre: “Soy profesor de la escuela deportiva de la Secretaría Nacional de Deportes. En vóley de playa, estoy con los chicos de 10 a 17 años, los martes, miércoles y jueves, básicamente es mi rol”.

Su experiencia revela que con esfuerzo y empeño se llega a la meta: “Mirá, cuando yo empecé no era de mi agrado el vóley, pero si no ves un deporte profesional o un torneo entre profesionales, no te vas a atrever a jugar un deporte específico. Yo fui a entrenar una vez y eso ya es historia, ahora estoy acá y hace diez años que hago vóley.

Los chicos deben animarse, yo tengo 87 alumnos que todos los días van y no faltan porque quieren llegar a representar a nuestro país algún día”.

