Fisicoculturismo, el nuevo atractivo olímpico

Uno de nuestros representantes en la disciplina, Piero Galluppi, viene de ganar el Mr. Paraguay edición 2022. “Le veo muy fuerte a Paraguay para Odesur, estuve haciendo una comparación con algunos países y noté que estamos mejor que nunca. Estoy muy confiado en que lograremos buenos resultados y conseguiremos las medallas para nuestra nación”, afirma.

Lea más: Míster Paraguay en Odesur

Su adiestramiento para este certamen no fue fácil, pero vale la pena. “Este trabajo de preparación me llevó dos años comenzando a proyectar, como meta, representar al país. Empecé el día a día con varios sacrificios, entre dieta, rutina y descanso, privándome de varias cosas. En la mente siempre está llegar de la mejor manera para esta competencia y lograr eso que es un sueño. Yo estoy viviendo un sueño y disfruto mucho de este momento. Mi día arranca, básicamente, a las cinco de la mañana con una caminata, luego tengo un receso hasta la tarde, cuando comienza mi entrenamiento con pesas, que dura dos horas; luego libre, ya que el musculo requiere de mucho descanso”.

Galluppi es padre de un hijo y se dedica a la contabilidad: “Mi estilo de vida es el fisicoculturismo, pero es una actividad secundaria a la que realizo. Trabajo como contador, soy estudiante universitario y papá a la vez. Y ya que tengo la posibilidad de trabajar en casa puedo criarle a mi hijo también. Todos mis compañeros de trabajo son bastante alentadores, para cada competencia siempre están expectantes y gracias al deporte consigo muchos amigos”.

¿Cómo hacerse fisicoculturista? “Les recomiendo a los chicos que comiencen de a poco, que se orienten bien, buscar personas que estén capacitadas, que les puedan guiar y no dejarse llevar por el famoso amigo del gimnasio para hacer esto o lo otro. Eso les puede llevar al mal camino, lo ideal es intentar siempre un estilo de vida saludable y pelear por esas razones”.

Bikini fitness

Silvia Patiño, quien estará en bikini fitness talla baja, no oculta la emoción de participar: “Sí afortunadamente conseguí la posibilidad de representar a nuestro país al ganar Mr. Paraguay, uno de los eventos de mayor envergadura en lo que respecta al fisicoculturismo. Estoy muy contenta de ser parte de los atletas que estarán en Odesur y con las ganas de conseguir una medalla”.

Augura un excelente nivel que Paraguay tendrá en la competencia: “Yo creo que los seis representantes de nuestro país están en un muy alto nivel. Me siento muy confiada de dejar la medalla para Paraguay, estoy muy enfocada y si antes estaba comprometida, ahora estoy el triple”.

Hay un gran sacrificio detrás de cada atleta. “El ser atleta de fisicoculturismo requiere de mucho esfuerzo y disciplina, mucho autocontrol, organizar las comidas, todas bien pesadas y medidas con los gramos y la cantidad correcta. Más aún cuando está cerca una competencia es que se ajusta más, y se lo debo a mi entrenador Shaun Carrington, de Top Gym, un verdadero genio con el proceso de los atletas. Cuando uno compite, la gente solo ve al atleta, pero hay varias personas detrás, trabajando para que se llegue de la mejor manera. Conforme a cómo me ve él, va cambiando la dieta, invierto mucho tiempo. Es todo muy desgastante mentalmente, pero vale la pena porquete da muchas satisfacciones”.

Pero este deporte tiene sus adversidades. “Lo más difícil es la organización, el compromiso y la disciplina. Uno se tiene que comprometer en entrenar todos los días sin falta, no variar en nada, sin saltarte ningún proceso. También este deporte te hace rechazar muchas actividades sociales, pero la gente que nos conoce, entre amigos, ya sabe que es un estilo de vida y que no por eso dejamos de compartir con ellos. Solo que, por ejemplo, no podré comer alimentos que están fuera de mi plan, ya que hace más de 15 años llevo esta forma de vida”.

Silvia comenta que se puede trabajar, estudiar y entrenar sin excusas. “Yo trabajo, soy abogada, escribana y también tengo una maestría. Estudio y entreno. Todo esto del culturismo para mí comenzó como un hobbie hasta que se volvió más profesional con las competencias, y todo se puede, sin excusas uno puede lograr las tres cosas”.

Silvia alienta a los jóvenes a que entren a este mundo que considera muy lindo, sano, no tiene nada de malo, es un estilo de vida saludable, que más allá de la estética da confianza, seguridad y salud. “Pero no se apuren, cada uno tiene su proceso, a veces uno cree que tendrá resultado muy rápido, pero son varios años que uno lo debe llevar con tranquilidad. Disfruten el proceso que los resultados llegarán sin que se den cuenta”.

Combina con la danza

Bethania Pérez es una de las que combinan la danza con el fisicoculturismo en una de las categorías que lucirá en ASU2022: “Me siento muy confiada de competir para Paraguay en Odesur, pero sé que hay que trabajar, que hay que seguir puliendo la parte física y la coreográfica, e iremos con todo. Mi categoría es fitness artístico, que tiene dos pilares fundamentales: el fitness y el arte, que se trata en este caso de la danza. Mi día a día es básicamente levantarme temprano para realizar mi caminata en ayunas, luego planificar todas las comidas del día, entrenar en la categoría y, luego, ensayar la parte artística. Es una constante combinación de parte física y coreografía. La danza la hago dos veces al día para afinar todos los detalles. Trabajo esta parte con mi hermana Ximena Pérez, quien es la que diseña las coreografías y todo lo que conlleva la parte artística”.

Bethania rescata la fortaleza mental del atleta. “Lo más difícil es poder controlar la mente. Lo más importante para un deportista es que su mente esté en sincronía con lo que quiere para no dejarse vencer por las miles de distracciones. Otro punto es la constancia, porque no todas las veces hay motivación. Es ahí donde hay que apretar más, tener mucha disciplina y saber cuál es la meta”.

Bethania es nutricionista. Fuera del gym le gusta leer sobre nutrición deportiva y suplementos. “Es mi día a día, capacitarme, pero fuera de lo estricto me gusta mirar películas y ver series con un buen descanso y, claro, compartir con la familia”.

Como profesional de la nutrición considera que el ayuno “no es una dieta, como mucha gente piensa. Ayunar es una estrategia nutricional que se utiliza para que el cuerpo use las grasas como fuente de energía, no es para todo el mundo. Posiblemente haya personas a las que no les venga bien, pero en esta disciplina es supernecesario hacer una caminata en ayunas para que el cuerpo, que estuvo en reposo durante ocho horas en el sueño, que no tiene energía, pueda utilizar la grasa como fuente de energía mientras uno está caminando”.

Coreografía

Daniel Sanabria siempre se dedicó a la danza y es profesor en esta disciplina. Pero este año descubrió que hay una categoría que combina sus dos pasiones: el baile y el entrenamiento. “Yo soy bailarín, pero siempre me gustó entrenar combinando danza y gimnasio; no sabía que había una categoría como la de fitness coreográfico, donde podía combinar ambas pasiones y ahí le encontré a mi actual entrenador Leo Martínez, quien fue el que me orientó y explicó sobre la categoría para poder incursionar. En el Mr. Paraguay fue mi debut, evento que tuve la fortuna de ga nar. Ahora que estoy para los juegos Odesur espero llegar a la meta y lograr el oro para nuestro país”.

Su ritmo de vida es bastante exigente en lo físico porque también enseña danza. “Mis días son netamente físicos; por la mañana preparo todo lo que será mi dieta del día, voy al gimnasio, entreno y, de tarde, ya estoy enseñando. Luego, sigo bailando hasta la noche para mejorar mi técnica”.

Para cuidar su físico con la sobrecarga de trabajo, Dani cita las claves de descanso y alimentación. “Son claves en el proceso de recuperación para evitar cualquier tipo de lesiones, hacer mucho estiramiento por sobre todo. Lo más difícil de este deporte es cuando estás cerca de la competencia por la ansiedad que genera, pero siempre hay que afrontarla con mente positiva”.

Foco en Odesur

La ayolense Ana Palacios adelanta que Paraguay dará qué hablar en Odesur. “La verdad digo que estamos superenfocados. Se hizo una muy buena selección, tanto en masculino como en femenino. Se eligieron los mejores atletas, se nota la preparación de cada uno de mis compañeros, pues todos hicieron bien su trabajo y creo que Paraguay llegará muy alto en Odesur. Vamos a tratar de dejar la medalla en casa”.

Su rutina arranca haciendo cardio a la mañana, en ayunas, pues es muy importante para una de categoría bikini. Luego, el desayuno y las seis comidas del día. Entreno a la tarde, porque es el horario cuando más energía tengo, porque en mi modalidad no es que comemos bastante ni consumimos muchas calorías. Es por eso que a la tarde entreno y cardio lo hago tres veces al día”.

Reconoce que “el fisicoculturismo es un deporte muy sacrificado, pero a la vez muy lindo porque ves los resultados y observás en la tarima todo el trabajo que hiciste. Realmente es muy importante la dieta. La disciplina es fundamental, además de seguir cada paso de lo que la nutricionista te planifica para poder avanzar y llegar a una meta. Yo me propuse hace un año poder competir sin usar nada extra como anabólicos u otras pastillas, cuesta un poco, pero con la disciplina se puede lograr”.

Odontóloga de profesión y pasión: “La odontología es algo que me encanta, además de pasar tiempo con mi familia y compartir con mi novio. Soy de Ayolas, Misiones, y viajo hasta allá las veces que no estoy entrenando para competir”.

Cuenta con el apoyo de colegas, pacientes y parientes. “Todos me felicitan, están superfelices conmigo, saben de mi sacrificio y lo mucho que me gusta este deporte; ellos me dan su apoyo siempre que debo competir”.

Su recomendación es a favor del fisicoculturismo. “A uno le debe gustar mucho el deporte. Se deben animar porque el resultado es muy satisfactorio, vos te ves al espejo y ¡guau!, no era así y tu nueva figura sorprende y en tantos años decís: ‘Mirá lo que logré’”.