Señofobia, ¿cómo dijo?

Qué es la señofobia

El término señofobia expone en las telenovelas, en las redes sociales y también en la vida real uno de los miedos más grandes de las mujeres contemporáneas, pues significa el temor de las mujeres de que las llamen “señoras”.

Oír esa palabra aterra tanto porque aún en la época actual para la sociedad se refiere a una mujer que es esposa y madre. Y cuando la mujer aún no ha tomado ninguna de las dos decisiones; es decir, no es madre ni esposa, le produce un conflicto mental que le genera la sensación de no sentirse identificada dentro de ese estatus social.

La presión social es un factor determinante para que las personas que no han cumplido aún las metas que se han propuesto, se apeguen a una edad que ya no tienen y actúan como si estuvieran en su ‘segundo veinte’.

Si antes el término era utilizado como señal de respeto, actualmente se relaciona con la vejez, por lo cual para algunas escuchar ‘señora’ lo consideran un insulto. Y a los hombres, ¿les pasará lo mismo?

