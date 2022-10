Asuficc: una nueva cita con el cine contemporáneo en Asunción

Cuatro serán los sitios de Asunción que albergarán a esta segunda edición del festival Asuficc, que nació en 2021 y que apunta a convertirse en un espacio de encuentro para experimentar el cine contemporáneo del mundo, a través de autores singulares que asumen riesgos e invitan a la reflexión.

Las proyecciones se realizarán en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos), el Teatro Leopoldo Marechal de la Embajada Argentina (Avda. España y Perú), la sala Moliere de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia 1039 c/ Estados Unidos) y también en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Tacuary c/ Herrera).

La apertura del festival estará a cargo de El gran movimiento, del cineasta boliviano Kiro Russo, estrenada el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, Italia.

La ciudad de La Paz es el escenario de esta película dramática que sigue a Elder, un minero que junto a sus compañeros camina hasta la capital boliviana para exigir la reincorporación a su trabajo. La salud de Elder comienza a deteriorarse, pero un curandero ermitaño y payaso puede ser capaz de traer al joven a la vida.

Largometrajes

La Competencia Oficial de Largometrajes presentará seis producciones, entre ellas el documental A Night of Knowing Nothing, de la cineasta india Nayal Kapadia, ganadora del premio al Mejor Documental en el Festival de Cannes, Francia, el año pasado.

Esta película sigue el intercambio epistolar entre una estudiante universitaria en India y su amado, reflejando además los cambios drásticos que ocurren a su alrededor.

Le siguen el documental chileno El cielo está rojo, de Francisca Carbonell, basado en el incendio de la cárcel de San Miguel del año 2010; y la película española Espíritu sagrado, en el que el cineasta Chema García Ibarra propone una historia acerca de los cambios en la directiva de la Asociación de Ufología Ovni-Levante, mientras en España se busca a una niña que desapareció hace semanas.

El documental argentino Las delicias, de Eduardo Crespo, retrata a un grupo de jóvenes que transitan entre la niñez y el inicio de la juventud en una escuela agrotécnica, alejados de sus familias. En tanto, el cineasta mexicano José Pablo Escamilla presenta en Mostro a una pareja de chicos obreros que se pasa consumiendo sustancias químicas, pero que uno de ellos deberá enfrentarse a un corrupto sistema, cuando Alexandra desaparece.

El listado se completa con Roza, del guatemalteco Andrés Rodríguez, un drama acerca de la dificultad de Héctor para volver a encajar en su pueblo del altiplano guatemalteco, después de una difícil migración hacia el norte.

El jurado de esta competencia, que otorgará a la película ganadora una estatuilla realizada por la ceramista Julia Isidrez, estará conformado por el cineasta paraguayo Marcelo Martinessi, la crítica de cine argentina Lucía Salas, y la actriz paraguaya Ana Brun.

Cortometrajes y más

Doce obras integran la Competencia Internacional de Cortometrajes, cuyo jurado integran el actor paraguayo Nico García, el comunicador audiovisual chileno Eduardo Villalobos y la realizadora paraguaya Juana Miranda.

Se destacan el corto chileno Bestia, de Hugo Covarrubias; basado en una agente de la policía secreta de la dictadura militar y que este año estuvo nominado a los premios Óscar a mejor cortometraje animado.

También se podrán ver After a room, de Naomi Pacifique (Reino Unido); Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, de Gabriel Herrera (México); Amour synthétiques, de Sarah Heitz de Chabaneix (Francia); Céu de agosto, de Jazmín Tenucci (Brasil); y El azar, de Solandré Vázquez Padilla (Bolivia).

Completan el listado El rastro de la nada, de Gaspar Insfrán (Paraguay); Lo que nos distingue, de Nicolás Failla Spitta (Argentina); No es un juego, de Lucas Olivares (Argentina); Quaranta cavalli, de Luca Ciriello (Italia); Severen Pol, de Marija Apcevska (Macedonia, Serbia); y Tigre, tigre, de Mauricio Sáez-Cánovas (México).

Otros seis cortometrajes formarán parte del Panorama Paraguayo, con propuestas de ficción, documental y animación; mientras que el espacio Foco estará dedicado al Colectivo Antes Muerto Cine, nacido en Buenos Aires y abocado a la producción de cine documental y experimental. Del mismo se presentarán tres producciones: ¿Qué hago en este mundo tan visual?, de Manuel Embalse; El Dorado, de Francisco Bouzas; y Río Turbio, de Tatiana Mazú.

Apuesta a nuevos lenguajes

Juan José Pereira, director artístico del Asuficc, señala que el objetivo del festival es brindar “un poco de prioridad a los nuevos lenguajes, a las narrativas un poco más arriesgadas, a proponer cosas más jóvenes, más nuevas y más contemporáneas”.

Las proyecciones serán de miércoles a domingo, con tres funciones en una misma sede por día. Paralelamente, el festival tendrá un espacio para el desarrollo de proyectos y formación denominado Asuficc Lab, que se realizará de forma presencial.