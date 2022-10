Agua Marina Espínola, mujer de oro en Asu2022

Agua Marina Espínola rescató el oro en ciclismo en la segunda jornada de Asu2022: “Cuando me enteré de la realización de Asu2022 me propuse estar. Lo tenía en la mira desde hace años. Es algo bueno y dije que esta es la oportunidad de mostrar a mi país por qué estoy donde estoy. Y quería hacer algo frente a todos. Lo pude conseguir es un premio al esfuerzo personal y a la gente que confió y creyó en mí. Es algo muy especial y quedó como un orgullo para mí y los míos”.

Esta atleta que esta semana saltó a la fama empezó con el ciclismo a los 14 años. “Entonces, había muy poca información sobre ese deporte, de cómo arrancar. Lo que hice fue un día pararle a unos ciclistas que pasaban por mi barrio (yo vivía en San Antonio y ellos pasaban por Acceso Sur) y les dije que mi sueño era ser como ellos”, recuerda entre risas.

“Ahora suena como una anécdota. Y la verdad tuve mucha suerte de encontrar gente con muy buena onda que me fue ayudando y guiando cómo hacerlo todo”, relata al destacar que “mi primera bici fue una de hierro cuadro 56, una Benotto, pero bueno fue con la primera que comencé y estaba supercontenta”.

Se lleva en la sangre

El ciclismo lo lleva uno en la sangre. “Lo que más me apasiona de mi modalidad de ruta es la libertad que uno tiene en la bici. El hecho de poder ir adonde uno quiera, aparte de competir. Me gusta simplemente ir a los lugares en bicicleta. Digamos que esto yo no lo siento como una rutina, porque puedo escoger el sitio al que quiero ir. Por ejemplo, me levanto y digo ‘hoy quiero entrenar hacia este lugar o hacia aquél’ y eso creo es lo que más me apasiona e, incluso, si me retiro alguna vez, seguiré haciendo bici por lo apasionante”, sostiene la triunfadora.

Competir tiene sus exigencias: “el tener que hacer táctica, el ciclismo no es solo mucho físico; es también mucho trabajo mental es de inteligente usar bien tu energía y no es solamente fuerza bruta”.

Se dedica plenamente a las dos ruedas como una actividad intensa. “Soy profesional desde hace unos años, ahora mismo estoy en Europa compitiendo por un equipo que hace la gira por España, Francia, Italia y otros países. Cuando estoy allá mi vida es levantarme y entrenar, estar preparada para viajar y competir porque al final eso es lo que más hacemos”.

Agua Marina considera que la que lleva “es una vida de extremos porque a veces no tenés mucho que hacer. Pero, al otro día ya estás viajando y tenés que hacer 1.000 o 1.500 kilómetros en auto o tomar aviones y llegar de un lugar a otro, ir a las competiciones que están llenas de días realmente muy ajetreados”.

De la velocidad a la quietud

Agua Marina se relaja con diferentes actividades cuando no está con los pedales en acción. “En mi tiempo libre me gusta mucho hacer yoga, me gusta relajarme sobre todo o simplemente caminar para ver varios lugares. Este año estoy viviendo en Girona (España), que es la meca del ciclismo, por decirlo así y realmente es un lugar donde tenés muchísimo que hacer. Disfruto mucho cuando voy a un café, o después de muchos viajes, tomarme un día en la playa, simplemente descansar”

Las carreras pueden durar entre cuatro y cinco horas, a veces corres por tres, cinco días o una semana y eso desgasta tanto física como psicológicamente, que uno se tiene que darse el tiempo para recuperar energías, dice la compatriota al resaltar que caso contrario, uno no va a poder aguantar el ritmo. “Tengo que buscar el equilibrio entre el desgaste y el descanso”.

@fdavidrolon