Curiosidades y números del Mundial de Qatar

Qatar será el país más pequeño, geográficamente hablando, en albergar una Copa del Mundo en la historia de la FIFA. Con una superficie de 11.581 km2 y 2,9 millones de habitantes, supera a Uruguay como el estado con la menor población en organizar un mundial, un récord que se quebró en 100 años.

Este Mundial estará catalogado como uno de los más caros desde su creación, con una inversión de US$ 220.000 millones, algo que no es de sorprender debido al gran poder económico de los árabes. El país posee la tercera mayor reserva de gas natural y renta per cápita del mundo, sin contar con el petróleo.

El balón comenzará a rodar el 20 de noviembre y culminará el 18 de diciembre con los 64 encuentros, lo que implica que será en un tiempo más corto, hablando de duración, comparado con mundiales anteriores. Históricamente se organizaba el Mundial de la FIFA desde 1930 en mayo, junio y julio, pero por las altas temperaturas que se vive en el país árabe en esos meses, con el termómetro que supera los 45 grados, para esta oportunidad se trasladó a noviembre.

La mascota del mundial

Algo que siempre marca el atractivo de un evento deportivo son las mascotas de las diferentes ediciones de una Copa del Mundo, en Qatar estará La’eeb, denominación oficial de la figura cuyo nombre proviene del árabe y su significado es jugador habilidoso.

El diseño está fundado en la ghutra, un tocado tradicional árabe de la región, pero para no prestarnos a la confusión la FIFA definió a La’eeb como parte del metaverso de las mascotas, en el que no se puede describir lo que es con las palabras y que cada uno interprete lo que quieraal respecto.

“Impuesto al pecado” para beber

Si bien sabemos que hasta el Mundial de Rusia 2018 los aficionados podían ingerir bebidas alcohólicas en las sedes donde se disputan los encuentros, al igual que en los fan fest, bares y espacios públicos, eso no será igual en Qatar, que contará con reglas bien estrictas y específicas al respecto.

En Qatar no está prohibido el consumo del alcohol, pero sí existen estrictas normas de lo que involucra su consumo. Al tratarse de un país musulmán, para comprar alcohol o productos a base de cerdo se necesita abonar un impuesto especial denominado “impuesto al pecado” o “sin tax”.

La información sobre si se venderá alcohol o se podrá consumir en los estadios es limitada, pero habrá lugares asignados, lo que aún no se definió es si será para todos o si habrá algún permiso o boleto especial para acceder.

En cuanto a los fan fest extraoficialmente se habla de que trabajarán en tres puntos estratégicos en Doha, que la llamarán “zonas de tolerancia”, donde el aficionado podrá beber alcohol y disfrutar del encuentro deportivo sin ningún problema.

Lo que sí es seguro es que no se podrá beber alcohol fuera de las zonas permitidas, de lo contrario estarán lidiando con la ley que hasta puede llegar al encarcelamiento de no seguir las reglas.

Mujeres en la historia mundialista

Este Mundial en Qatar trae consigo muchas curiosidades y datos que rompen todo tipo de estadísticas históricas, además de lo que habíamos comentado anteriormente, en esta cita deportiva contaremos por primera vez con seis árbitras.

La FIFA dio a conocer su lista de jueces que estarán a cargo de impartir justicia en Qatar 2022 en la que figuran seis mujeres que se ganaron su lugar debido al gran trabajo realizado en las distintas competencias nacionales e internacionales.

Se trata de Karen Díaz, de México; Stéphanie Frappart, de Francia; Salima Mukansanga, de Ruanda (la primera en una Copa de África); Yoshimi Yamashita, de Japón; Neuza Back, de Brasil, y Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos.

SEDES DE LA COPA DEL MUNDO QATAR 2022

-Rayán: Estadios: Internacional Khalifa, Qatar Foundation

y Ahmed Bin Ali.

-Jor: Estadio Al Bayt.

-Lusail: Estadio Icónico de Lusail.

-Doha: Estadios: Ras Abu Aboud y Al Thumama.

-Al Wakrah: Estadio Al Janoub.