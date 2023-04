Esto sucedió

Hombres contra las maxifaldas

La moda de las maxifaldas dio que hablar en los setenta. ABC Color encuestó a varios hombres de diversos ámbitos como Osvaldo González Real, Franklin Kennedy, Helio Vera, César Alberto Riart , Daniel Nasta y varios otros sobre su uso. La mayoría prefería las minifaldas. Mateo Carrano es quien aparece en la foto entrevistado por Evangelista Troche de Gallegos. Es fotocromista del diario B.P. de Uruguay quien dijo que la maxi y la mini habría que usar con “prudencia”, según el físico de quien las viste. Helio Vera exclamaba que no permitiría jamás a su novia que utilizara maxifaldas, decía el reportaje de abril de 1970.

Colación en Itapytapunta

En abril de 1970 se realizó el acto de colación de 33 nuevos egresados de la promoción 1969 del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción, con 4 licenciados en Física y Matemática, 11 en Química, y 18 en Ciencias Naturales. El acto fue en la sede de la Facultad de Filosofía en Itapytapunta presidido por el presidente Alfredo Stroessner, el director del lnstituto de Ciencias, doctor Antonio Masulli Fúster y el rector de la UNA, doctor Dionisio González Torres. También se inauguró el moderno local del Centro de Estudiantes de Filosofía.

Un maestro de la escuela de ciegos

“Como maestro enseño el valor de lo que se posee, y no todo lo que se pierde” decía el docente Julio César Romero, 35 años, casado con 2 hijos maestro en la Escuela para Ciegos Santa Lucía, psicólogo, no vidente. “Un currículum que no dice nada frente a su inmensidad de captación del valor del magisterio como profesión formadora del más importante ente vivo sobre la tierra: el hombre”, decía el artículo de ABC Color publicado con motivo de la proximidad del día del maestro en abril de 1970.

