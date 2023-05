Jenny, la paraguaya que hace reír

Desde Corrientes, Argentina, Wali Iturriaga se hizo viral con sus vídeos de humor. Sus millones de seguidores en las redes no paran de compartir sus ocurrencias, por lo que ahora llega al teatro. A principios de año, Wali rompió récord llenando los teatros de Mar del Plata, con 100 mil personas superando la marca de su compatriota, el recordado cómico Alberto “El Negro” Olmedo.

Si bien, Asunción siempre fue una ciudad que visitó Wali de pequeño y también con su esposa e hijos, porque aquí vivía su abuela materna, esta vuelta es distinta, porque tiene su primer gran encuentro con el público paraguayo con sus personajes cómicos, como Jenny, la paraguaya. Este viernes 19 y sábado 20, la cita será en el teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional), a las 21:00, y el domingo 21, a las 19:30.

Ocurrencias del día a día

Antes de dedicarse de lleno al humor, Wali tenía un gimnasio y era entrenador. Sin embargo, su vena artística ganó poco a poco y actualmente toda su familia está involucrada en los diferentes episodios que aparecen en las redes. Tiene obsesión por crear material constantemente y la inspiración le llega de su familia y amigos. “Me motiva tanto hacer los vídeos, con tanto amor, con tanto cariño que obviamente no puedo desconectarme, o sea, duermo pensando, sueño con eso, así que nada, así es que a veces hago tres o más vídeos por día”, confiesa.

Y es la rutina lo que le inspira a crear continuamente. “A veces digo: Uy, ojalá que discutamos con mi mujer. A ver si se me ocurre una idea o pase algo en el colegio de los chicos o vea un meme que me motive. Algo que me cuenta un amigo, porque obviamente al hacer 1, 3, 4 vídeos por día hay que tener ideas todo el tiempo y es lo más complicado”, explica.

Ahora, la incorporación de la familia, como su papá, los hijos y la esposa, le agrega algo especial a las historias. “Es hermoso. Siempre estuvimos desde el día uno. Lo que pasa es que ahora mi mujer está en el escenario y eso cambia un poco. Lo vivimos mucho más lindo todavía y mi hija, la mayor, está más grande, entonces está más motivada, con más responsabilidad dentro de su edad y me ayuda más, así que es hermoso”, refiere el artista.

La Jenny Tour 2023 es un espectáculo para toda la familia, que invita a la relajación y a disfrutar de los pequeños detalles. “Estoy disfrutando. No vengo desde antes de la pandemia, antes estaba acá todos los fines de semana y me recuerda cada rincón a cosas que hacía con mis chicos cuando eran chiquitos, con mi mujer, con mi abuela, con mis padres, entonces estoy disfrutando desde ese lado”, refiere Wali durante su visita a Asunción mientras promocionaba su espectáculo. A días de las tres funciones que dará, Wali explota de emoción. “Estoy disfrutando cada detalle de estar acá, cada momento, así que eso es lo que me pone muy feliz hoy”, asegura.