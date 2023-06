Danza: los pasos de una paraguaya en Milán

La joven bailarina paraguaya Paloma Bonnin (19) forma parte de una de las compañías de ballet más importantes de Italia. Finalizó sus estudios profesionales en el Real Conservatorio de Danza Mariemma de Madrid, España. Además, realizó estudios en el American Ballet Theatre de Nueva York y en la Ópera de París en Francia, y obtuvo premios en concursos de danza en Spoleto, Italia, y Miami, EE.UU.

Cuenta que baila desde que tenía apenas 2 años, y de forma profesional lo hace desde los 13. Pero mucho antes, a los 9 años, ya se dio cuenta de que quería vivir de la danza, cuando fue a ver a la compañía del New York City Ballet. Lo suyo viene de familia, ya que es hija del afamado director Miguel Bonnin y la profesora Patricia Manavella, grandes referentes de la danza en el Paraguay.

“La danza directamente es mi forma de vida, es mi día a día. Mi vida desde muy pequeña estuvo muy ligada con la danza, con el arte. Crecí en los teatros, en las salas de baile, con gente del baile, primero con mis padres y luego ya bailando, hasta que ahora ya vivo y trabajo de este arte, que personalmente no lo considero como un trabajo, ya que para mí bailar es algo natural, lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer y que además tengo la dicha de poder vivir de ello”, confiesa.

Paloma tuvo la oportunidad de asistir a clases con reconocidos artistas, como Julio Bocca y Paloma Herrera, de Argentina; Elisabeth Platel, de Francia, y Cynthia Harvey, de Estados Unidos.

Recuerda que en Francia formó parte del Ballet de Capitolio de Toulouse durante la temporada 2022 de Giselle.

Entre los bailarines que más admira figuran nombres como Marianela Núñez, Iana Salenko, Paloma Herrera, Natalia Makarova, Alessandra Ferri, Carlos Acosta, Mikhail Baryshnikov y Julio Bocca.

Una vida de escenario en escenario

A lo largo de su incipiente carrera ha interpretado a diversos personajes en los escenarios, y afirma no tener un personaje favorito, ya que aún le quedan muchos roles que interpretar. “Lo que siento es que con cada rol que en mi corta carrera he interpretado, me he enamorado de él, me mimeticé con él, me gusta trabajarlo y hacerlo mío”.

Días pasados viajó a Porto Alegre, ya que fue invitada para la gala de cierre del festival Fidpoa, organizado por la maestra Carlla Bublitz de Brasil; luego tendrá la gala junto con las estrellas del Teatro Colón de Buenos Aires y al día siguiente retornará a Milán, pues allí comienza la temporada de verano con el Balletto, que se inicia con una gira a España en la que bailarán Carmen y estarán allí por un mes. Luego continuarán con el calendario de funciones y giras por diversos países del mundo.

Explica que El Balletto di Milano es una compañía que trabaja en el Teatro Carcano en Milán. Allí tiene un horario de trabajo de 9:15 a 17:00 de martes a domingo, pero su compañía es una que está constantemente en giras. “Recorremos el mundo, estamos en vuelos, teatros, obras diferentes en una diversidad de países y ciudades, constantemente bailando con cientos de funciones en todo lo que dura la temporada”, relata.

Gran Gala de Ballet “Las estrellas del Colón”

El 16 y 17 de junio es la cita en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, en la que Paloma y otros bailarines paraguayos que triunfan en los escenarios del mundo darán un espectáculo inolvidable. La Gran Gala de Ballet contará con figuras del Teatro Colón de Buenos Aires e invitados especiales. Los primeros bailarines Rocío Agüero y Jiva Velázquez (bailarín paraguayo que forma parte del ballet estable del Teatro Colón desde los 17 años) son solo algunas de las figuras destacadas.

La invitada de honor, Paloma Bonnin, actual bailarina del Balletto di Milano, será parte de este gran show, bajo la dirección general de la mundialmente reconocida Ms. Lidia Segni; exdirectora del Teatro Colón, primera figura de la danza. Comenta que, con Jiva Velázquez, bailará el Pas de deux del ballet Don Quijote. Imperdible.

