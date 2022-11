Memorias de la danza

Con el apoyo del Fondo Municipal de Investigación de las Artes y la Cultura de la Municipalidad de Asunción, y con la colaboración de Mariano Ducos en la recopilación de los datos, “Trasladanza recorre la primera década de transición a la democracia en Paraguay e incluye la recopilación del registro de las obras presentadas en la capital asuncena durante ese periodo, que fueron publicadas en la prensa escrita local y entrevistas a protagonistas de la época, realizando un análisis de alcance descriptivo de los datos”, explica Rial y añade que con esto llega a una valoración de la escena dancística de la ciudad poststronista, y permite la recuperación de parte de la memoria local, además de ampliar el conocimiento de la historia de la danza en Paraguay.

“De niña ya me gustaba la danza, moverme; me atraía sobre todo el ballet. Creo que en la danza se unen varios elementos que a mí me llaman la atención siempre: la belleza y la expresión”, señala Silvana Rial Banti, Profesora Superior de Danza Clásica y Licenciada en Comunicación. Comenta que esta investigación surge a partir del momento en que nota que en Paraguay existe muy poco registro en referencia a la historia de danza en general.

“Sí hay mucha danza, espectáculos, escuelas, concursos, el mundo de la danza mueve muchísimo acá, pero en cuanto a rescatar la historia o hacer un registro de lo que sucedió, y que eso esté al alcance del público en general, es muy poco lo que hay. Si bien existimos algunas personas que estamos trabajando en eso, todavía queda mucho por hacer. Pienso que es muy importante que se conozca lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros, porque esas son nuestras raíces, y el conocimiento siempre hace que uno valore más lo que tiene y que se pueda crear danza desde un lugar más consciente”, enfatiza.

Trasladanza y un momento bisagra

El periodo entre 1989 y 1999 es un momento bisagra en la historia política y social del Paraguay con la caída de Stroessner y la entrada a la democracia, afirma. Este fue “un momento de efervescencia en los ámbitos del arte y la cultura luego de tantos años de censura y autocensura, que muchos aplicaban por miedo al régimen. Los 90 fueron años de esperanza, se volvió a creer en una realidad mejor para el Paraguay”, agrega. Sumó también a su motivación que en esos años la autora bailaba y fue testigo y partícipe de esa parte de esa época.

Sobre Trasladanza cuenta que en la búsqueda encontraron en total 138 obras de varios estilos: clásico, neoclásico, moderno, contemporáneo, jazz, danzas tradicionales, estilizaciones, experimentación, danza-teatro, danzas españolas, tango, danzas rituales y más. El libro se podrá conseguir en librerías y tiendas de artículos de danza.

