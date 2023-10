Acuarelas de Brauner

La muestra “Opuestos” es, desde la perspectiva de su curadora Simone Herdrich, “una invitación a la tolerancia y a apreciar y observar con afecto la belleza de lo opuesto”. Esa oposición se da entre la colorida y suave pintura de acuarela de Brauner y la estética del metal duro y rígido de Pistilli.

A propósito de esta exposición, exploramos un poco más sobre Brauner, un médico checo ya jubilado, y sus acuarelas.

–Desde los años 50, en los que decidió zambullirse en el arte, hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado su arte?

–Cuando todavía estaba en la escuela, un profesor de dibujo me animó a pintar y probablemente vio mi talento. A menudo se sentaba en mi escritorio en clase y me daba consejos. Simplemente disfrutaba pintando; ya entonces quería utensilios de pintura en lugar de juguetes para Navidad. En aquel entonces copiaba muchas fotografías, a mi manera. Por supuesto, hubo otros problemas durante y después de la guerra. A medida que la vida volvió lentamente a la normalidad, retomé mi pasatiempo. Mi primer éxito tangible en 1948 fue el cambio de una acuarela de la casa de al lado por dos gallinas, una pequeña fortuna en aquella época. Cuando comencé a estudiar medicina, una beca me permitió dedicarme a la producción autodidacta de libros y grabados de arte y crear una colección que todavía hoy sigue creciendo. Estaba particularmente interesado en los impresionistas y los expresionistas. Mi mayor modelo a seguir fue Van Gogh, que puedes ver en mis fotografías de esa época. Pero siempre tuve especial preferencia por las acuarelas. Sentí que esta era la mejor manera de representar la diversidad de colores de la naturaleza. En mi vida laboral como cirujano, esta técnica tenía la ventaja de que había que pensar mucho en el motivo y la implementación, aunque la pintura en sí fue relativamente rápida. A lo largo de los años he probado muchas técnicas hasta finalmente encontrar mi propio estilo. Cuanto mayor me hacía, más la belleza de la naturaleza se convertía en el centro de mi pintura.

–La era digital es una aliada o una fuerza antagónica de la expresión artística. –Para mí, la era digital tiene dos caras diferentes para el artista. Por un lado, internet ofrece la oportunidad de interactuar de forma integral con muchos pintores y técnicas, incluidas algunas nuevas. Si buscas, encontrarás de todo, incluso obras menos exitosas. Sin embargo, siempre he visto con escepticismo las obras de arte producidas digitalmente; no eran lo suficientemente emotivas para mí. Sin embargo, debo decir que este año visité una exposición de este tipo de obras en el Centro Cultural del Lago, que realmente me impresionó. ¿Por qué no deberíamos ocuparnos de ello? Siempre se está creando algo nuevo...

–¿Cómo es su proceso creativo, en qué se inspira y cuál es su mejor hora para crear?

–La naturaleza me inspira. Me fascina la variedad de colores y cómo cambian con diferentes luces. Sólo trabajo a partir de bocetos, el cuaderno de bocetos siempre ha sido mi compañero constante, incluso en todos mis viajes. De esta forma se puede captar y reproducir la esencia de un paisaje. No pude copiar de postales porque extraño la sensación. Pintar fue una liberación interior para mí, especialmente en situaciones estresantes de mi vida profesional. Aún hoy, el estudio sigue siendo el centro de mi vida. Especialmente ahora, a mi avanzada edad, la pintura me ayuda a mantener el coraje para afrontar la vida, porque no todos los días son agradables. No hay un tiempo determinado para pintar. Si me llega la inspiración, siempre puedo sentarme y empezar. Por supuesto, sólo tienes este lujo a medida que envejeces.

–Su jardín de flores ¿aún está vigente? ¿Cómo es?

–Mi segundo gran hobby siempre fue mi jardín, tenía jardines por todos lados. Pero después de mudarme a Paraguay, hace casi 30 años, pude crear un gran jardín tropical a mi gusto. Cada mañana, cuando salgo por la puerta, disfruto de las plantas, la diversidad de aves y el paisaje y, a menudo, me inspiro para hacer nuevos cuadros. Este es mi elixir de vida. No quiero quedarme sin el sol paraguayo, aunque a veces hace mucho calor. ¡He tomado este país en mi corazón!

Identikit

De acuerdo a su biografía oficial, Fred Brauner nació en 1931 en Sudetia, República Checa, en el seno de una familia campesina como el primero de tres hijos. Su padre muere en un accidente cuando él tiene 7 años y entonces trabaja con su madre en el campo para ayudar a mantener la familia. A los 11 años, un profesor en la escuela descubre su talento y lo promueve.

Después de la Segunda Guerra Mundial la familia debe salir del pueblo natal por ser alemanes en Checoslovaquia y es reasentada en Mecklenburgo (zona soviética de Alemania). Allí Brauner trabaja como peón y en 1948, en su tiempo libre, empieza a pintar de nuevo. A partir de 1949 empieza a estudiar con becas, primero Agricultura y a partir de 1953, Medicina.

Luego empieza su trabajo como cirujano en una ciudad pequeña en la costa del Mar Báltico, donde inaugura un círculo de pintura para los empleados del hospital, dirigido por un profesional, y es en este tiempo cuando participa de sus primeras exposiciones colectivas. Desde entonces el trabajo artístico siempre se torna una importante parte de la vida de Brauner.

En su carrera profesional alcanza a ser jefe de una gran clínica de cirugía, con éxito también en el trabajo científico (1973, Dr. Med. Habil y 1979, Prof. Dr. Sc.Med.). En las décadas del 70 y 80 tiene contacto periódico con importantes pintores de la región, con quienes intercambia experiencias. Su primera exposición individual se realizó en Stralsund, en 1981.

Tanto en Alemania como en el Paraguay, Brauner expuso en muestras colectivas e individuales. Como técnica preferida, Brauner tiene a la acuarela, debido a que su trabajo como médico cirujano y gerente del hospital no le dejaba mucho tiempo libre. Brauner explica que los preparativos para una acuarela se hacen mentalmente por un largo tiempo, mientras que el trabajo manual necesita pocos minutos sin la posibilidad de posteriores correcciones.

Ya jubilado, Brauner intensifica su trabajo artístico y se ocupa de su segunda pasión: el jardín con sus flores. Hace 28 años vive en el Paraguay.