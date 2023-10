Juanes y su particular “Vida cotidiana”

En poco más de dos décadas, Juanes se ha constituido en uno de los artistas más aclamados del pop rock latino. Su nuevo álbum “Vida cotidiana”, lanzado en mayo pasado, es el resultado de las experiencias que le trajo el confinamiento por la pandemia junto a su esposa y sus hijos.

Once canciones conforman este nuevo material, en el que también presenta un par de temas inspirados en acontecimientos sociales ocurridos en su Colombia natal.

“Yo siempre trato de conectarme con la parte humana, o sea, es algo que está en toda mi música. Obviamente que en la época del covid, cuando estaba componiendo este álbum, fue una época intensa en la que estaba viviendo más quizás, a flor de piel, todo lo que pasaba en casa porque estábamos encerrados”, expresó.

Añadió que si bien fue hermoso, por un lado, porque pudo compartir más tiempo con su familia; por otro lado, también fue una experiencia reveladora en cuanto a la realidad de la relación de un padre con sus hijos o con la mamá.

“Creo que fue de mucho aprendizaje. La verdad es que muchas de las canciones de este álbum tienen conexión con eso, pero desde el amor. Desde mi relación con mi hija adolescente, desde mi relación con mi esposa en algún momento, quizás de crisis, de los obstáculos que cualquier pareja puede tener ¿no? Entonces yo creo que afortunadamente la música está ahí y para mí ha estado como esa manera de poderme conectar con la realidad desde el arte”, subrayó.

Sanar y entender

Juanes acotó que este proceso le ha ayudado mucho “a sanar y a entender”.

Entre las canciones de este disco, el artista oriundo de Medellín establece una suerte de díptico para reflejar un momento de crisis matrimonial en “Gris” y de reconciliación en “Cecilia”, una canción que lleva el nombre de su esposa, la actriz y modelo Karen Cecilia Martínez.

Esta última canción cuenta con la colaboración de Juan Luis Guerra, algo que Juanes calificó como “muy especial”. “Yo tengo un aprecio y admiración por Juan Luis muy, muy, muy profunda. Yo amo la música de Juan Luis desde siempre y he tenido la oportunidad de conocerlo como persona. Lo considero, pues, como un gran amigo, una persona a la que yo le consulto las cosas de la vida, a veces, y obviamente de la música”, remarcó.

Agregó que su esposa también es muy fan del creador de “La Bilirrubina”, tema que Juanes versionó en su anterior álbum “Origen” (2021); y que de alguna manera todo cerró en esta colaboración. “Tenerlo en una de mis canciones ha sido un honor gigante”, acotó.

En “Mayo”, la canción que abre el disco, Juanes tomó como inspiración las protestas ciudadanas que se dieron desde el 2019 en su país natal. “Comenzó todo como una manera de pedir justicia y oportunidades para la gente joven, pero que después terminó siendo algo muy violento”, recordó.

Agregó que en varias ciudades de Colombia se veía a policías disparándoles a los jóvenes y a la gente queriendo quemar a los policías. “Todo se volvió una confusión, donde dejamos de ser un solo país. Era muy raro, la verdad, todo alimentado también por las redes sociales”, afirmó.

En tanto, en “Canción desaparecida” (que cuenta con la colaboración de la rapera afrocolombiana Mabiland), Juanes recuerda las desapariciones que se dieron en el marco de los conflictos armados que ha atravesado su país en las últimas décadas.

“Habla sobre cómo después de muchos años todos pudimos ver historias contadas por los mismos victimarios de cómo desaparecían a las personas enfrente de sus papás. Eso fue para mí muy fuerte, dolorosísimo, porque la verdad a veces es dolorosa, pero creo que también fue importante, porque de alguna manera nos sirve para alimentar que la memoria no se acabe”, indicó.

Juanes subrayó que “sería imposible ser indiferente” ante situaciones como estas, sobre todo en su país, que es con lo que está conectado día a día.

Un sonido auténtico

“Este álbum es la música que yo escucho en mis silencios”, reflexionó Juan Esteban Aristizábal Vázquez con relación a “Vida cotidiana”. “Es decir, no estoy siguiendo ninguna tendencia, ni algo parecido, pero estoy haciendo la música que me sale del alma, como yo me la imagino”, agregó el artista nacido en Medellín hace 51 años.

“Me gusta todo tipo de música, no me malinterpretes, pero quiero hacer las canciones que vienen desde mi alma, como yo me las imagino realmente. Y a mí me gusta mucho el rock, me gusta mucho el pop, me gusta mucho el Caribe y me gusta mezclar eso. No quiero tener que hacer las canciones de una manera solamente porque funcione o no, sino simplemente llevar mi sonido auténtico”, remarcó.

Juanes también reflexionó sobre los veinte años de “Un día normal” (2002), el álbum que le lanzó al estrellato con canciones como “A Dios le pido”, “Mala gente”, “Es por ti” y “Fotografía”, esta última junto a Nelly Furtado.

“Yo veo ese álbum con mucho agradecimiento, primero que todo, porque han pasado 20 años y las canciones siguen viviendo, siguen pasando de generación a generación y eso me emociona demasiado”, expresó.

También puntualizó en el crecimiento a nivel mundial que ha tenido la música latina en las últimas dos décadas. “Los idiomas casi van desapareciendo como barreras y se convierte ya la música en algo mundial. Es tan fácil escuchar música latina para una persona que vive en el mundo árabe como para nosotros escuchar la canción en árabe, aunque no entendemos qué está diciendo, quizá hay algo que nos gusta de ahí. Lo mismo con los americanos”, indicó.

“Creo que toda la tecnología de alguna manera ha democratizado mucho el acceso a la música y eso, eso me gusta. Pero en este caso específico del español, de nuestro idioma, pues es increíble lo que ha pasado realmente”, indicó.

Juanes, que lleva ganados 24 Latin Grammy, competirá por otros tres gramófonos dorados el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España. “Vida cotidiana” compite en la categoría de Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop/Rock, mientras que “Gris” está nominada como Mejor Canción de Rock.

“Entregarlo todo”

Pero antes de llegar a la gala de los Latin Grammy, Juanes estará este jueves 2 de noviembre en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI6 Boquerón), en el marco de una gira por la región que también incluye a Argentina y Bolivia.

“Yo creo que más que esperar algo, lo que quiero es entregarlo todo. Han pasado ya varios años que no he estado por allí y la verdad es que me hace muchísima ilusión poder regresar y estar ahí con todo el público”, expresó.

El cantante y compositor sostuvo que a nivel musical y también personal se siente “mucho mejor que hace rato”. “Entonces yo creo que poder compartir eso con el público va a ser maravilloso. Vamos a hacer un show de verdad inolvidable para todos”, añadió.

Juanes detalló que el show “es muy musical” y que son cinco músicos en el escenario “entregándola toda”.

“Es un show que tiene mucho, digamos de la fuerza del rock, pero también del elemento latino de la percusión. Hacemos un recorrido por todas las canciones de mi catálogo y yo creo que tenemos finalmente un show que hemos aprendido a construir a lo largo de los años y que funciona muy bien”, subrayó.

Juanes destacó que este tour también incluye nuevas luces y un nuevo diseño del escenario. “Creo que todo esto es lo que estamos listos para mostrar y con qué ganas”, acotó.

Familia y cotidianidad

Más allá de lo que habla en sus canciones de “Vida cotidiana”, le consultamos a Juanes cómo es ese día a día con su familia. “La vida cotidiana nuestra, la verdad es que es particular, sobre todo en este momento, porque ya todos son adolescentes. Mis dos niñas (Luna y Paloma) están ya en la universidad y nuestro hijo (Dante) tiene 13 años. Ya está mucho más alto que yo”, expresó.

Afirmó que esta cotidianidad va cambiando de acuerdo con las etapas de la vida. “Yo viajo muchísimo, entonces es extraño. No todos los días son iguales, digamos, en el sentido de que voy al trabajo y vuelvo de la oficina a la hora de cenar. A veces estoy aquí, a veces viajo una semana y regreso otra y yo me acostumbré a este tipo de vida”, explicó Juanes.

Añadió que desde los 15 años lleva este estilo de vida, pero que con su familia han “aprendido a vivir, a manejarlo de esta manera y nos balanceamos realmente”.

Finalmente, destacó que pese a tener una vida “que varía mucho”, trata de mantener una rutina, donde sea que se encuentre, para tener un orden.

Abriendo caminos

Recientemente, Juanes colaboró con Carlos Vives para el sencillo “Las mujeres”, una nueva versión del clásico vallenato de Carlos Huerta. “Estoy muy emocionado porque la música de Carlos Vives ha sido muy importante para mí en lo personal, para Colombia”, expresó.

Afirmó que Vives, al igual que Shakira, abrieron un camino para muchos artistas de su país.

“Carlos lo que hizo fue mostrar cómo podríamos hacer, cómo podíamos mezclar elementos de la música popular folclórica colombiana con el rock y que estaba bien y se podía, en un momento en donde (esto) no era bien visto”, expresó recordando el álbum “Clásicos de la provincia”, que acaba de cumplir treinta años.

Sepa más

Las entradas para el show de Juanes en Paraguay están a la venta en Ticketea. Los precios y sectores son: Plateas (G. 224.000), Preferencia Norte y Sur (G. 280.000), Palco Norte y Sur A y B (G. 616.000), Preferencia VIP (G. 504.000), Cancha (G. 336.000), Cancha VIP (G. 504.000). Los clientes de Itaú pueden acceder a un 10% de descuento.