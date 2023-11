CITAS & HECHOS

Acoso escolar

“Nadie tiene derecho a criticar tu cuerpo, pero lo harán. Nadie llega a tener un lugar en tu mente si no fueron invitados a estar allí por vos”. Taylor Swift. (1994- ¿?), cantautora, productora, directora, actriz y empresaria estadounidense.

(La clave para evitar acosar es) “Tratar a otros como nos gustaría ser tratados”. Barack Obama (1961-¿?), activista y expresidente de los Estados Unidos.

“El acoso puede ocurrir en cualquier lugar, cara a cara, por mensajes de texto o por la web. No está limitado a edades, sexo o niveles educativos. No es una fase ni una broma. El acoso puede llegar a causar daños verdaderos”. Michelle Obama (1964- ¿?), ex primera dama, abogada y escritora estadounidense.

“Sean amables unos con otros y también valientes para defender la comunidad. A veces, es difícil enfrentarse contra los acosadores, pero intenta ser mejores que ellos”. Lady Gaga (1987- ¿?), cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense.

“Era objeto de burlas sobre mi peso, me llamaban con apodos ofensivos. Yo era una chica normal, pero estaba totalmente fuera de lugar”. Demi Lovato (1992- ¿?), actriz, cantante y compositora estadounidense.

Día internacional contra la violencia y el acoso escolar

La Unesco proclamó el primer jueves de noviembre como el Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, reconociendo que la violencia escolar, en todas sus formas, constituye una violación de los derechos a la educación, salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Este 2 de noviembre se conmemoró bajo el tema del 2023: “No al miedo: acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje”, y se aprovechó esta fecha para instar a los Estados miembros, los socios de la ONU, otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes, así como a la sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales, individuos y otras partes interesadas, a ayudar a promover y concienciar sobre esta importante fecha con actividades que animen a denunciar a los causantes de este flagelo y apoyar a las víctimas.

El acoso escolar o bullying es una forma de violencia juvenil que consiste en realizar ataques verbales, emocionales, físicos o psicológicos repetidos con la intención de dominar o humillar de un modo sistemático, que comprende todas las formas de actitudes agresivas, tanto verbales como físicas, y se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas. Generalmente, empieza poco a poco con apodos despectivos, insultos y burlas. Con el tiempo, se va agudizando y pasa a las amenazas, luego a la marginación del grupo hasta llegar al extremo de las agresiones físicas, o por medios cibernéticos (celular, Internet, etc.), a lo que se denomina ciberbullying. En cuanto a medidas de protección, en nuestro país se cuenta con una serie de instrumentos normativos que son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio paraguayo. Estas leyes son las que sustentan la Resolución Nº 8353/12. Algunas de las normas son: Constitución Nacional (1992); Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (57/90); Código de la Niñez y la Adolescencia (1680/2001); Ley Nº 1268/98 General de Educación; Ley Nº 4633/12 Contra el acoso escolar. (*)

