Yo y la que fui, una performance

La creadora presentó una video performance y un objeto instalación. “En ella explora el despojo, la soledad, el cambio, la herida y la sanación en el contexto femenino. Se trata de una actividad registrada en video y fotografías, en una declaración escrita y en un ensamble de instalación artística que permite una experiencia performática de la mano de la artista”, explican desde la galería.

Esta acción de Tim MiRaquel contó con el acompañamiento de los fotógrafos Luis Vera y Maximiliano Leiva en la asistencia de video y fotografía, la vestuarista Ana Ratti en la confección de la indumentaria y la artista y teórica colombiana residente en Madrid Luisa Ordóñez en el texto de sala. Yo y la que fui contó con el apoyo de Casa Bicentenario de las Artes Visuales Núñez Soler y de 2do Piso.

Tim MiRaquel (27), cuyo nombre real es Raquel Cuella, explica que esta actividad deviene en varios formatos: la principal es la performance registrada, que es una video performance; y el registro fílmico, que se realizó en una cantera en Isla Valle, Areguá, lugar donde la artista pretende edificar su hogar cuando sea posible.

A partir de esto surgen dos momentos puntuales también de la misma exposición, y por último un objeto de instalación que es un poco el despojo, lo que queda de la performance.

“Cuento con un texto muy interesante y muy sensible de Luisa Ordóñez, una colombiana residente de Madrid, a quien conocí en la pandemia, en unos clubes de lectura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hacíamos unos cursos de lectura de filosofía estética; nos conocimos allí, y nos hicimos muy amigas”, cuenta Tim MiRaquel y agrega que la colombiana trabaja exactamente en el mismo sentido que ella, pero en otro formato. “Escribí también yo un pequeño texto al que no le quiero llamar texto de curaduría, le quiero decir más bien una declaración de artista”.

Siempre piensa en la performance como algo cotidiano, dice. “Yo siento de alguna manera que la performance es algo que atraviesa mi vida, que no es algo ajeno a mí o un acontecimiento importante al que yo le doy un plazo establecido, sino que es algo que atraviesa mi vida profundamente”.

Profesionalmente, trabajando en el arte, registra performance desde el 2018. Habla de cómo hoy las expresiones artísticas se intercruzan en algún momento, exposiciones de arte visual en las que se escuchan sonidos, por ejemplo; pero no se le llama música, sino instalación sonora. “Entonces, hay como fronteras que ya no existen, que están borrosas, no son más tangibles”.

Por su parte, Lilian Ojeda, de la galería Exaedro, manifiesta que es importante destacar la unión de voluntades que existe entre La Galería, que es una institución, una empresa privada, y la Casa de Artes Visuales, una institución del Estado. “Logramos que cada uno haga su parte para que se haga una actividad así”.

Sobre la artista

Tim MiRaquel, cuyo nombre real es Raquel Cuella, realiza prácticas en torno a la fotografía y la performance, ejerce la docencia universitaria en el área de Filosofía del Arte y fue galardonada este año 2023 en el 2º Premio ASGAPA de Estímulo a la Escritura Crítica Joven. Ha participado de exposiciones colectivas e individuales en Paraguay, España, Argentina, Colombia, Chile y Bolivia. Forma parte del colectivo de mujeres activistas Chakelarre, las chicas de fuego; del proyecto podcast Amor Psycho (Paraguay-Chile) del colectivo artístico Taller de Moreno y es miembro fundador de Avispa (Artistas Visuales del Paraguay Asociados).

Más info

Instagram: @tim_miraquel @galeriaexaedro @casadelasartesav

Web: galeriaexaedro.com