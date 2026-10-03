Salud activa protocolo tras destrozos y evacuaciones en varios hospitales tras temporal

Latormenta que golpeó Asunción y al departamento Central también afectó a la infraestructura hospitalaria pública del país. En cuestión de minutos, el temporal causó estragos en varios centros médicos de referencia y el Ministerio de Salud Pública a tuvo que activar un protocolo de contingencia para evacuar a pacientes e intentar sostener la atención.

El Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), ubicado en Capiatá, se llevó la peor parte de esta tormenta. En ese lugar, la fuerza de vientos arrancó chapas termoacústicas de estructuras sólidas y derribó parte del cielo raso, lo que provocó una masiva entrada de agua que inundó las áreas de Admisión, Urgencias, Cuidados Paliativos e Internación.

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Según confirmó el propio director médico de la institución, el doctor Amado Alfonso, unos 22 pacientes que se encontraban en la zona de Urgencias tuvieron que ser evacuados a las apuradas hacia sectores nuevos del hospital para evitar que la situación pase a mayores.

En el predio del INCAN hubo ventanales de blindex rotos, árboles caídos, vehículos destrozados en el estacionamiento, transformadores averiados y hasta un contenedor desplazado más de diez metros por la violencia del viento.

Inundaciones repetidas en Calle’i y fallas en el área metropolitana

En el Hospital General Materno Infantil de San Lorenzo, más conocido como el hospital de Calle’i, la intensa lluvia provocó que el agua filtrara e invadiera las salas de parto, maternidad, urgencias y hasta el banco de sangre.

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La directora del centro asistencial, la doctora Sofía Ramos, explicó que los médicos y enfermeros tuvieron que reubicar a varios enfermos para protegerlos de las filtraciones.

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Sin embargo, la profesional admitió que el agua ingresó porque el hospital está construido en una bajada, que hace que el lugar se inunde prácticamente cada vez que cae una lluvia fuerte en la zona.

Salud reporta más daños en otros hospitales

Desde la Dirección General de Redes y Servicios del Ministerio de Salud, el doctor Gustavo Ortíz detalló que el impacto del fenómeno climático se concentró con fuerza en las instituciones del área metropolitana, citando también afectaciones con daños materiales en el Hospital Distrital de Fernando de la Mora y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) y el Instituto de Medicina Tropical.

Si bien las 18 regiones sanitarias del interior del país reportaron un funcionamiento relativamente normal sin mayores sobresaltos, en Central la contingencia obligó a movilizar brigadas de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), bomberos voluntarios y cuadrillas técnicas de la ANDE para intentar restablecer la energía y frenar el deterioro de las instalaciones.