La canasta mecánica

Las investigaciones explican que se trata de un grupo (compuesto en su gran mayoría por hombres jóvenes) cohesionado entorno a un fuerte sentimiento de rabia y rechazo hacia el sexo opuesto: las mujeres.

Desde 2010 los célibes involuntarios se mueven en grupos de internet, dentro de foros como Reddit o 4chan. Algunos de sus integrantes se popularizaron al verse asociados con asesinatos a gran escala.

“¡La rebelión incel ha comenzado!”, publicó en 2018 Alek Minassian en su muro de Facebook, horas antes de herir a 16 personas y asesinar a otras diez atropellándolas con la furgoneta que conducía en Toronto, Canadá. Este es uno de los ejemplos de ataques por parte de hombres autoidentificados como incels, que recoge el estudio Online Hatred of Women in the Incels.me Forum: Linguistic Analysis and Automatic Detection.

Cuando Manoel Horta, investigador de la Escuela Politécnica Federal de École Lausana (EPFL, Suiza), investigó a los incels en 2019, ya se habían convertido en la mayor comunidad de la manosfera, red en línea de comunidades de hombres contra el empoderamiento de las mujeres, que promueven creencias antifeministas y sexistas. Culpan a las mujeres y a las feministas de todo tipo de problemas en la sociedad, fomentan el resentimiento y el odio hacia las mujeres y las niñas, e incentivan el acoso y la violencia hacia ellas, en la vida real.

El Informe HOPE no odio 2020, expone cómo la manosfera influye en las creencias de los jóvenes sobre el feminismo. Los niños repiten en la escuela las ideas de la manosfera e incluso acosan a las maestras. El informe encontró que el 50 % de los hombres jóvenes, de entre 16 y 24 años, cree que el feminismo dificulta que los hombres tengan éxito.

Es difícil seguirles el rastro y cuantificarlos porque conforme los van excluyendo de sitios como Reddit, van instalándose en webs menos conocidas y más oscuras. También surgen contenidos de tipo masculinidad alpha en TikTok. por lo que se pueden estar formando nuevas comunidades, dice la revista Newtral.

“Odiar a las mujeres es una característica inherente a los incels”, concluye el estudio Online Hatred of Women in the Incels.me Forum, a raíz del análisis de la lingüística empleada en estos foros y su comparación con el discurso utilizado en otras redes sociales. El 30% de las amenazas que lanzan los usuarios son misóginas, el 15% homófobas y el 3% racistas.

Simpatizantes y activistas de la extrema derecha, los incels afirman que la sociedad privilegia a la mujer y deja al hombre en una posición de insubordinación. En tanto que alimentan el victimismo masculino y la banalización de la violencia contra las mujeres, sostienen que la mayoría de las denuncias de violencia de género son falsas.

Conclusión: Es esencial el apoyo constructivo en torno a sentimientos difíciles relacionados con las niñas, la masculinidad y la sexualidad.

