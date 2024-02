La canasta mecánica

NEPOTISMO, AMIGUISMO Y TEPOTISMO – Es un error suponer que nuestros sacrificados políticos solo se volvieron expertos en la práctica del nepotismo y el amiguismo. No, no, no. Hace rato que nuestra dirigencia política, superó y perfeccionó ampliamente al nepotismo y al amiguismo, llevándolos al siguiente nivel que es el tepotismo.